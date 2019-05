La rapper americana ha riscontrato seri problemi di salute, che l’hanno costretta a cancellare alcune date: ecco cosa è successo a Cardi B e ai concerti..

26 anni, una grinta da vendere e uno stile scoppiettante sul palco: questo e molto altro è Cardi B, la giovane rapper newyorkese che da qualche giorno sta facendo parlare di sè per dei seri problemi di salute nati in seguito a delle operazioni.

La cantante infatti avrebbe deciso, proprio a qualche giorno dalle sue prime date dei concerti, di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica al seno e a una liposuzione.

Inizialmente tutto sembrava andare per il meglio, tanto che la stessa Cardi aveva serenamente dichiarato, in un’intervista di qualche settimana fa, di aver appena rifatto il seno.

Le complicazioni sembrano essere arrivate dopo, quando all’inizio di maggio ha rivelato ai fan, prima di uno dei concerti: “lasciatemi dire qualcosa: non dovrei essere qui a esibirmi. Avrei dovuto cancellare il concerto di oggi perché se mi muovo troppo rischio di rovinarmi la liposuzione”.

Infatti, dopo aver fatto uno strappo alla regola, ora la cantante sarebbe stata costretta a dover cancellare tutte le date di maggio al fine di rimettersi in forma, poiché il suo corpo non stava reagendo bene ai primi effetti della liposuzione.

Cardi B, ecco perché i suoi concerti sono stati cancellati: la sua salute è a rischio

A confermare questa situazione è il suo portavoce, che ha rilasciato un’intervista: “Dopo il suo intervento di chirurgia plastica, Cardi B è tornata subito al lavoro per non deludere i suoi fan e per attenersi ai suoi impegni. Il viaggio, il volo e le esibizioni hanno avuto delle conseguenze sul suo corpo”.

Sembra però che la rapper conoscesse i rischi sulla salute, come aveva dichiarato in una vecchia intervista: “Succede che vedi qualcuno che ha una liposuzione e pensi di potere (…) sembrare fantastica come per magia. In realtà è come un processo molto lungo di recupero. Richiede più di tre o quattro mesi”.

Nonostante ciò, il suo portavoce ha concluso: “Cardi B voleva assolutamente tornare al lavoro e non si è data il tempo per riprendersi completamente dal suo intervento chirurgico“.

