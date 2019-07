Belen Rodriguez ha condiviso un giro in barca con Stefano De Martino. Baci infuocati tra i due.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e questo è ormai un dato i fatto. La coppia che ha fatto tanto discutere e sospirare i fan, continua quindi a dare il meglio di se mostrandosi felice e più innamorata che mai. E a dimostrazione di quanto la loro unione sia caldeggiata e appoggiata dal pubblico del web c’è un video postato proprio nelle ultime ore dalla stessa Rodriguez e diventato immediatamente virale. Nello stesso ci sono ovviamente lei e De Martino mentre, a bordo di una barca, si scambiano baci infuocati, davanti ad un mare incredibilmente bello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Belen Rodriguez incinta? Stefano De Martino svela tutto

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo CLICCA QUI!

Belen Rodriguez e il video infuocato con Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, 2014, Getty Images

È bastato un video di pochi secondi per far sospirare i fan e raggiungere numeri altissimi sia in fatto di visualizzazioni che di commenti. Un video semplicissimo ma con tutti gli elementi giusti, il mare, una barca e loro due: Belen e Stefano De Martino intenti a baciarsi e ammirare il mare.

Pochi secondi che i follower hanno commentato con cuoricini, faccini sognanti e commenti, alcuni romantici, altri sarcastici e altri ancora (come non mancano mai sui social) al vetriolo.

Tra i tanti non sono mancati neppure quelli che invitano la coppia a dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Commenti a cui in passato lo stesso Stefano De Martino aveva risposto dicendo di volersi affidare al destino e che entrambi sono piuttosto fatalisti sull’argomento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Belen: la sua storia su Instagram fa infuriare i fan

Tornando al post, le poche parole scritte da Belen sono: “Sopra ogni cosa”.

Una vera dichiarazione d’amore, qualora non fosse evidente dagli ultimi post che la showgirl ha fatto da quando lei e Stefano sono tornati insieme. Dichiarazione che ovviamente non è passata inosservata, esattamente come l’amore e la passione che i due continuano a trasmettere con somma gioia dei fan che da quando sono tornati insieme non gli han più tolto gli occhi di dosso, facendo il tifo per questo amore che sembra aver fatto giri immensi per poi tornare più forte (e acclamato) di prima.

E questo è il video postato da Belen.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Novità per Belen Rodriguez: “lascio Mediaset per la Rai” – VIDEO

Leggi anche -> Belen, foto hot: Nuda nel letto abbraccia i fiori di De Martino – VIDEO

Leggi anche -> Belen e Stefano condurranno insieme due programmi Rai – VIDEO