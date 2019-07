Glicemia alta: ecco come riconoscerla e cosa mangiare

Un problema che causa spesso stanchezza e sonnolenza: la glicemia alta ha dei sintomi specifici che spesso vengono confusi con il diabete. Scopri di più..

Nonostante sia uno degli indicatori più importanti del diabete, la glicemia alta porta con sè delle specificità e può non dare segnali così evidenti. Infatti, spesso la sua esistenza è silenziosa: i sintomi non sono evidenti e/o non sono sufficientemente riconosciuti.

Eppure i segnali ci sono, e sono facilmente riconoscibili anche durante la quotidianità. Tra questi c’è sicuramente la stanchezza, la sonnolenza, e un senso perenne di vertigini. Ma non solo: anche la perdita della fame o del peso può essere un indicatore importante di questa patologia.

Altri indicatori a cui far caso sono sicuramente anche secchezza delle fauci, sete, bisogno frequente di urinare, visione sfocata e pelle secca che può dare prurito. Infine, è bene guardare notare i casi di disidratazione, di difficoltà di respirazione e di stato confusionale, che mettono in luce i casi più allarmanti.

Glicemia alta: i sintomi, i modi per riconoscerla e la dieta adatta

Nonostante questa malattia possa colpire tanto i giovani quanto le persone anziane, sicuramente può essere tenuta controllo sia attraverso gli esami di routine (analisi del sangue e delle urine) sia attraverso una corretta alimentazione.

La giusta dieta dovrà infatti aggirarsi tra le 1500 e le 1900 kcal al giorno, che dovranno derivare soprattutto dalle fibre, dagli ortaggi e dalla frutta fresca. Quest’ultima andrà però consumata con moderazione poiché contiene comunque zuccheri.

Infine, anche i carboidrati potranno essere consumati, ma ci sarà bisogno di diverse accortezze: molto di questi alimenti dipende dal processo di cottura, che determina anche una certa variazione dell’indice glicemico. Ad esempio pane e pasta, pur essendo carboidrati complessi e quindi con un alto indice glicemico, rilasciano lo zucchero nel sangue in modo graduale.

