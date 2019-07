Loredana Lecciso ha sempre detto no al GF Vip, ma ora che alla conduzione c’è Alfonso Signorini ha cambiato idea

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è quasi alle porte. Quest’anno al timone del programma troveremo l’opinionista Alfonso Signorini ed Il cast, che piano piano sta prendendo forma, potrebbe avere tra gli aspiranti concorrenti Loredana Lecciso.

La showgirl nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Chi ha affermato di essere pronta per affrontare questa nuova esperienza: “Grande Fratello Vip? Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea. L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale”.

La Lecciso ha anche ammesso che il particolare che la frena sarebbe quello di mostrasi al naturale la mattina: “Ma non se se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”.

Loredana Lecciso: non solo lei al Grande Fratello Vip

Oltre il nome di Loredana Lecciso tra i possibile concorrenti del Grande Fratello Vip si vociferano anche altri concorrenti. Potrebbe esserci Cicciolina in coppia con il proprio avvocato o con il figlio, è stato chiamato anche il Divino Otelma. Inoltre nel cast potremmo trovare anche Giucas Casella (al momento richiesto anche da Pechino Express), l’ex tronista Lorenzo Riccardi e l’attrice transessuale Eva Robin’s.

Mentre per quanto riguarda gli opinionisti, al momento non ancora scelti, è possibile che siano diversi per ogni puntata. Per il momento i nomi più papabili sono quelli di Cristiano Malgioglio, Ivan Cattaneo, Serena Grandi, Valeria Marini e forse anche l’ex gieffina, Pamela Prati.

