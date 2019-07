Dieta antiossidante: favolosa per perdere i tanto indesiderati chili in eccesso e per tornare al proprio peso ideale

La dieta antiossidante è davvero formidabile e ci aiuta a rimanere in forma, permette la perdita di peso e combatte anche i cosiddetti radicali liberi, nemici della giovinezza. Questo tipo di regime alimentare si basa fondamentalmente sull’assunzione di alimenti ricchi di vitamine A, C, E, che si trovano in carote, spinaci, agrumi, pomodori, flavonoidi e minerali come il selenio.

Oltre ai cibi citati sopra la dieta prevede anche il consumo di alimenti a base di cereali integrali come il riso, i fiocchi di grano e le farine integrali inoltre è necessario mangiare frutta e verdura ogni giorno

Questa dieta va seguita massimo per 4 settimane comunque prima di assumere questo regime alimentare ricordiamo e consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta antiossidante: menù settimanale

La dieta antiossidante che vi proponiamo oggi aiuta a proteggere l’organismo dai danni dei radicali liberi ed è stata presa dal sito dietagratis.com.

Lunedì

Colazione: caffè e tè, uno yogurt alla fragola, due fette biscottate

Spuntino:: 300 g di albicocche

Pranzo: Cous Cous con peperoni, insalata di pomodori condita con un cucchiaino di olio extraverdine di oliva e aceto balsamico

Spuntino: una fetta di ananas fresco

Cena: sogliola allo zafferano, verdure miste alla griglia condite con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e limone, 50 g pane integrale

Martedì

Colazione: una tazza di latte intero con due cucchiai di cornflakes

Spuntino: una pesca

Pranzo: mezza porzione di pasta al pomodoro fresco e basilico, insalata di ravanelli e rucola condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e aceto balsamico

Spuntino: due fette di anguria

Cena: Canocchie in insalata, spinaci lessati e saltati in padella con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, 50 g di pane di segale

Mercoledì

Colazione: caffè, una fetta di pane integrale, due cucchiaini di marmellata di fragole

Spuntino: un kiwi

Pranzo: penne al farro e rucola, insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e aceto

Spuntino: 50 g di gelato alla crema

Cena: spiedini estivi di tofu, radicchio alla griglia condito con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, 50 g pane ai cereali

Giovedì

Colazione: caffè d’ orzo con due cucchiai di miele, tre biscotti savoiardi

Spuntino: uno yogurt ai cereali

Pranzo: insalata di riso, carote poi ravanelli e zucchine crude in insalata condite con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e limone

Spuntino: un bicchiere di succo di ananas senza zucchero

Cena: manzo speziato, fagiolini lessati e conditi con due cucchiaini di olio extravergine di oliva e aceto, 50 g pane integrale

Venerdì

Colazione: tè o caffè d’ orzo, due gallette di riso

Spuntino: uno yogurt naturale

Pranzo: gnocchi ricotta e spinaci poi verdure miste al vapore condite con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e limone

Spuntino: una ciotola di frutta di stagione

Cena: rotolini al salmone, 50 g pane al farro

Sabato

Colazione: caffè, un bicchiere di succo di pompelmo, due biscotti

Spuntino: una ciotola di mirtilli

Pranzo: 80 g di ravioli ricotta e spinaci al pomodoro poi insalata mista condita con due cucchiaini di olio extravergine di oliva e limone

Spuntino: un budino al cacao

Cena: soufflé al formaggio poi 50 g di pane integrale, insalate di carote, ravanelli e zucchine crude condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e limone

Domenica

Colazione: caffè, mezza brioche liscia

Spuntino: uno yogurt all’ albicocca

Pranzo: coniglio al forno, bietole lessate condite con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e limone

Spuntino: una ciotola di melone

Cena: polpettone alle verdure poi insalata di pomodori condita con un cucchaino di olio extravergine di oliva e aceto balsamico, 50 g pane alla soia

