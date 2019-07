Basta ispezionare la bocca davanti allo specchio per conoscere il tuo attuale stato di salute. Ecco quali malattie riflette la tua bocca.



L’igiene orale è molto importante. A volte i problemi in quest’area possono riflettere diverse malattie. La tua bocca rivela la tua salute. Esaminare la bocca può anche aiutare a rilevare una malattia nel tempo, così come permettere alle donne di rilevare i sintomi della gravidanza.

La bocca riflette alcune malattie, ecco i segni da non trascurare

Gengive infiammate

Ci sono diversi indizi che dovrai monitorare. Uno di questi è il sanguinamento delle gengive, causato da un’igiene orale irregolare o dall’infiammazione.

L’emorragia può essere dovuta ad una dieta povera, ad un eccesso di alcol e ad un ambiente inquinato.

Di norma, le gengive sanguinanti non riflettono malattie gravi. Tuttavia, possono essere un segno di leucemia o una malattia che può influire sulla coagulazione del sangue. Inoltre, le gengive sanguinanti possono anche essere un segno di gravidanza, poiché i cambiamenti ormonali rendono la gengiva sensibile.

Denti affilati



Qualora i denti si mostrano più piccoli e affilati, probabilmente si ha un problema di digrignamento dei denti. Questo può accadere a persone che si sentono stressate, sopraffatte o con problemi di morso.

Il bruxismo si restringe e danneggia i denti ma può anche causare mal di testa, tensione muscolare e dolore alla mascella. Se digrigni i denti, consulta un dentista che ti consiglierà un byte per denti che ti aiuterà a proteggerli.

Inoltre, un allentamento dei denti potrebbe segnalare che la persona soffre di diabete.

Labbra

Esamina anche le tue labbra. Se hai labbra screpolate e secche, questo può essere un segno di anemia o diabete, soprattutto se hai altri sintomi come la perdita di peso.

Anche il colore delle labbra è importante. Se il colore delle labbra è pallido, è un segno di carenza di ferro, che può anche causare problemi nel cuore o nei polmoni. Inoltre, la carenza di ferro può anche ridurre il livello di ossigeno nel sangue. Una lingua rossa, gonfia (eritema della lingua) o una piccola lesione infiammatoria all’angolo della bocca può anche essere un segno di carenza di vitamina B9 e B12.

Altre malattie che possono riflettersi sulla tua bocca:

La malattia di Crohn è un’infiammazione dell’apparato digerente che si manifesta con dolore addominale e diarrea. I segni nella bocca saranno manifestati da ulcere della bocca e gonfiore delle labbra, in maniera ricorrente.

Una lesione indolore può rivelare la sifilide precoce. Nel caso in cui la persona soffra di AIDS o tubercolosi, la lesione appare una volta che la malattia è stata installata.

Un aumento della secchezza della bocca, non associato ai farmaci, può essere un segno di grave disidratazione.

Oltre a disturbare chi ti circonda, l’alitosi potrebbe essere un sintomo di malattie più gravi. L’alitosi può essere un sintomo di problemi di stomaco, cattiva digestione o persino malattie del fegato.

Una bocca secca a causa dell’alcool o del consumo di sigarette può essere uno dei primi segni di diabete. Questa malattia può rallentare la produzione di saliva, rendendo le gengive più suscettibili alle infezioni.

Infine, questo può sembrare banale per alcuni, ma l’esame della bocca può essere cruciale per una buona salute. Quindi optare empre per una bocca sana in un corpo sano!

