Chi lo ha detto che con l’arrivo dell’estate bisogna fermarsi? La tonificazione muscolare va mantenuta sempre attiva, e può essere stimolata anche al mare..

Dopo un anno di lavoro, stress e routine, sicuramente l’arrivo dell’estate rappresenta anche un momento di svago e di relax. Eppure sono in molti a voler rimanere in linea e a mostrare il proprio fisico anche nella bella stagione.

Nonostante spesso a bloccarci in questo periodo ci siano anche il caldo e il dolce far niente, è possibile mantenersi tonici anche mentre siamo intenti a goderci la spiaggia scelta per le nostre vacanze.

Proprio in quest’ottica si inseriscono gli esercizi di tonificazione da fare al mare: si possono così tonificare braccia, seno, gambe e glutei. Il tutto dopo un po’ di sano relax: riposare prima di un po’ di sano esercizio fisico può far bene infatti, anche sotto all’ombrellone.

Per risvegliare le gambe basterà entrare in acqua e camminare in riva al mare facendo arrivare l’acqua almeno a metà polpaccio. Basterà fare una normale passeggiata con qualche accelerazione ogni tanto per 20 minuti.

Tonificazione muscolare al mare: ecco come fare

Si può poi tonificare il seno: basterà dotarsi di un pallone e poi tendere le braccia e pian piano far passare la palla dietro alla schiena con una mano e recuperarla con l’altra mano. Questo esercizio dovrà durare 5 minuti.

Stare in acqua da però anche delle buoni occasioni per tonificare i glutei: una volta entrati in mare bisognerà avere l’acqua all’altezza del seno, e solo a questo punto ciò che dovremo fare sarà camminare e fare dei piccoli passi all’indietro, aumentando mano a mano la velocità.

Infine, le vacanze al mare ci permettono anche di allenare la nostra respirazione: infatti ispirare ed espirare a lungo e correttamente al mare riuscirà a farci assorbire molto iodio, utilissimo per gli ormoni tiroidei e per tutto il nostro metabolismo.

