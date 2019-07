Elena Santarelli risponde alle due accuse rivoltegli da un hater su Instagram. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Elena Santarelli dopo i dolori mesi affrontati, dipesi dalla malattia del figlio Giacomo (ora guarito), può finalmente rilassarsi e godersi agli hobby che più le aggradano, come lo sport. Ed è proprio sotto un video in cui la showgirl è alle prese con un allenamento fisico, che ha ricevuto un cattivissimo commento da parte di un hater: “Sempre a metterti in mostra. Goditi questi momenti perché certe cose possono ritornare”.

La Santarelli ha voluto rispondere a questa persona che già in altre occasioni l’ha attaccata: “Giulia, sempre se ti chiami così, mi sei mancata nel fine settimana. Come mai nelle foto con mio marito non scrivi? Non minacci? Non hai le palle, vero? Lo capisco”,

