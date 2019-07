Internet è diventato un vero e proprio dizionario: proprio per questo in molti si affidano al web per le notizie sulla salute.. Ecco cosa dicono i sondaggi

Siamo nel 2019 e ormai si sa: internet è entrato nelle case di tutti, spesso con più di un device di alta tecnologia (pc, tablet, smartphone e così via) e in pochissimi anni ha rivelato al grande pubblico tutte le sue più grandi potenzialità.

Oltre alla nascita dei social network e ai siti di riproduzione multimediali infatti, il web a permesso a tutti di poter accedere in pochissimi secondi a migliaia di notizie caricate su un portale da migliaia di utenti e di soggetti diversi.

Questa è stata una vera e propria rivoluzione, che col passare del tempo però incide sempre di più anche sul modo in cui conduciamo la vita di ogni giorno. In particolar modo le persone sentono il bisogno di informarsi su alcune tematiche più di altre: tra tutti gli argomenti uno dei più sentiti è sicuramente quello della salute.

Notizie sulla salute: ecco cosa cercano gli utenti e cosa dicono i sondaggi

Secondo alcune ricerche infatti, gli italiani ogni anno raggiungono i 4 miliardi di ricerche, mantenendo un tasso medio di crescita del 14%. Il tema della salute personale e del “prendersi cura di sè” è quindi uno dei più digitati, quasi imbattibile.

Prima degli italiani a essere così scrupolosi in classifica ci sono solo inglesi e statunitensi: i cittadini del Bel Paese infatti, fanno in media 95 ricerche l’anno su questa tematica. Nella maggior parte dei casi (55%) le notizie cercate riguardano patologie e trattamenti specifici per il proprio stato di salute.

C’è poi un’altra piccola percentuale (25%) che riguarda la ricerca di informazioni sulla sanità, prevalentemente su ospedali e laboratori diagnostici. Ancora diversa la percentuale di chi usa il web per fruire di prodotti e servizi in ambito sanitario: a farlo è soltanto il 42%, all’interno del quale sono in pochi a fare prenotazioni (18%), a cercare un consulto medico (11%) e a fare acquisti (14%).

