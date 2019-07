Heather Parisi si scaglia contro Lorella Cuccarini, la dura frecciatina lanciata attraverso il suo profilo Twitter

Da non molto sono stati resi noti i palinsesti Rai 2019/2020 che hanno conferamato Lorella Cuccarini e Alberto Matano alla conduzione della prossima edizione de “La Vita in Diretta”. La notizia ha scatenato la relazione di Heather Parisi che ha voluto commentare il tutto attraverso il sul profilo Twitter.

Sul suo account si può leggere un messaggio che non non è riferito in modo esplicito alla showgirl, ma più in maniera velata: “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto”. Tuttavia la Cuccarini non ha ancora risposte alle accuse dell’ex ballerina.

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini: una controversia che dura da anni

Questa non è la prima volta che Heather Parisi si scaglia contro Lorella Cuccarini infatti i loro dissapori hanno radici antiche. La ballerina qualche tempo fa aveva accusato la sua nemica di ottenere trattamenti di favore e lo ha confermato anche qualche mese fa durante un’intervista rilasciata per Oggi.

In quell’occasione ha voluto sottolineare come la presentatrice si mostrasse particolarmente di parte per Lega e Cinquestelle: “Il Parlamento europeo non conta nulla e la Commissione decide al di sopra dei popoli sovrani. Se stare in Europa significa accettare regole che ammazzano l’economia, non vale la pena. Ci trattano da sorellastra”

Lorella non aveva certo lasciato correre il tutto ed aveva, quindi, deciso di replicare: “Noto con piacer che H non si è ancora tolta l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia — per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si — continua ad occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo…”.

