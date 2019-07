Nell’incidente del 22 novembre scorso una donna aveva perso la vita: ora per Michele Bravi arriva il processo, chiesto dalla Procura di Milano – VIDEO

L’incidente in auto era avvenuto lo scorso novembre ed era stata una vera e propria scossa per il cantante ventiquattrenne e per tutti i suoi fan: ad essere coinvolta e non essere sopravvissuta infatti, era stata una donna di 58 anni.

Ora per Michele Bravi la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio, accusandolo di omicidio stradale: l’udienza preliminare inizierà il 5 dicembre.

