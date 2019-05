Michele Bravi torna a cantare dopo l’incidente che ha causato la morte di una donna: sul palco in duetto con Chiara Galiazzo, video.

Michele Bravi, dopo sei mesi dall’incidente che ha causato la morte di una donna, torna a cantare. Il cantante, infatti, si è esibito con Chiara Galiazzo al Teatro Gerolamo di Milano per l’utima tappa del tour dea cantante. I due amici hanno duettato sulle note della canzone dea Gaiazzo, Grazie di tutto.

Ai microfoni del Corriere della Sera, il cantante, parlando per la prima volta dell’incidente, ha dichiarato: “È cambiato tutto perché è cambiato il mio modo di vedere le cose. Prima quello che mi capitava si divideva in modo binario: bene o male, bianco o nero, giusto o sbagliato. Ora è tutto diverso. Credo lo capisca chi ha vissuto una tragedia”.

Bravi ha anche spiegato di essere stato aiutato da parenti, amici e professionisti per poter superare tutto:

“Non mi sono ritrovato da solo ed è stato il miracolo più grande. Ho scoperto di avere tanti porti sicuri che ignoravo. Quando dico che sono stato in silenzio è perché veramente non riuscivo… Non parlavo ma nemmeno sentivo più gli altri. Ero in un posto che non so descrivere e che spero di non rivedere più. Queste persone mi hanno fatto alzare dal letto, mi hanno portato da mangiare, fatto uscire di casa. Sono tornato un bambino e loro mi hanno rieducato a vivere. Ho avuto la fortuna di essere portato per mano a fare psicoterapia. Senza quella, non sarei qua e se c’è un messaggio che posso dare è questo: non temere di farsi aiutare. Io ho avuto tanta luce attorno che mi ha spinto a mettere questo primo tassello per tornare al reale. […] Oggi non so come sto. Ho imparato ad affrontare le cose giorno per giorno. Per me già pensare a domani è un tempo lunghissimo. Per me l’unica cosa è vivere il momento; è pericoloso parlare di quello che succederà”.

