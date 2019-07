Dopo essersi innamorato nella casa del GF 16, Chicco Nalli e Ambra Lombardo hanno grandi progetti. Anche quello di tornare insieme come protagonisti di un programma tv.

‘Kikò‘ Nalli e Ambra Lombardo continuano a far discutere, anche se la coppia nata al Grande Fratello 16 resiste. Anzi, presto potremmo rivederli di nuovo in televisione e ancora una volta insieme, anche se per adesso il progetto rimane top secret.

Ma visto che a svelarlo sono stati direttamente loro, dobbiamo credere che un fondo di verità in questa storia ci sia

Chicco e Ambra, il loro futuro è ancora in televisione

Qualcuno pensava che con l’arrivo dell’estate uno dei due, magari l’ex professoressa, si stancasse e cercasse nuove avventure. Invece Chicco ‘Kikò’ Nalli e la sua Ambra sono felicissimi insieme e coltivano grandi sogni. Dopo che l’ex professoressa ha conosciuto la famiglia dell’hair stylist facendo le presentazioni ufficiali, ora spunta una proposta per riportarli di nuovo in video.

L’anticipazione tv arriva direttamente dall’ex marito di Tina Cipollari. Intervistato dalla rivista Sono’ infatti Chicco ha confermato che lui e Ambra sono stati contattati dalla produzione di un programma tv per la prossima stagione, ma non si vuole ancora sbilanciare perché nessun contratto è stato firmato.

Possibilità ce ne sono molte. La più probabile è che possa trattarsi della seconda stagione di Temptation Island Vip che andrà in prima serata sui Canale 5 a settembre moderato da Alessia Marcuzzi. Oppure la nuova edizione di Pechino Express, il game show al quale ha già partecipato in passato proprio Tina.

In attesa di scoprire i nuovoi progetti televisivi della coppia, Chicco però ammette che non ha nessuna voglia di abbandonare il suo primo amore, il salone di bellezza e il suo lavoro da hair stylist: «É questa la mia vita, quella che voglio, anche se le proposte televisive che ho ricevuto sono diverse».

Una scelta decisamente diversa da quella che ha fatto la sua compagna. Ambra Lombardo infatti dopo il GF 16 ha abbandonato il suo lavoro come insegnate e ora sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo, come attrice, oppure sulle passerelle come modella. Kikò spiega che qualsiasi cosa scelga di fare, lui la appoggerà sempre e la aiuterà senza criticare perché secondo lui ha ottime possibilità.

A tutti ripete che la loro è una storia d’amore vera, senza secondi fini, e che il loro progetto è di vivere insieme a lungo. Ma voi non siete nostalgici della coppia con Tina?

