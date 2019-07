Angela Nasti, ritorno di fiamma con l’ex fidanzato per l’ex tronista napoletana di Uomini e Donne? Scoppia il gossip mentre lei…

Dopo la fine della storia con Alessio Campoli, corteggiatore scelto alla fine del percorso sul trono classico di Uomini e Donne, Angela Nasti torna al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato, a sua volta ex tronista di Uomini e donne.

Angela Nasti, ritorno di fiamma con Mattia Marciano? Chi lancia lo scoop

L’ex fidanzato con cui Angela Nasti avrebbe ripreso i contatti è Mattia Marciano. L’ex tronista napoletana di Uomini e Donne ha avuto una relazione con Mattia Marciano che è durata pochissimo, ma secondo quanto racconta il settimanale Chi, da quando è tornata ad essere single, ha ricominciato a pensare proprio a Mattia Marciano.

“Angela Nasti, dopo la rottura con Alessio Campoli, starebbe ripensando a Mattia Marciano? Eppure lo stesso Mattia aveva dichiarato in esclusiva a “Chi”: “Tra me e Angela é una cosa chiusa. È una storia archiviata. Abbiamo preso due strade diverse. Lei ha fatto la sua scelta, ha preso la sua strada, io ho proseguito sulla mia e le auguro tutto il bene!”. Sarà la verità? Angela ha avuto un ripensamento”, è l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi.

Sia Angela che Mattia, per il momento, non hanno commentato l’indiscrezione lanciata da Chi. L’ex tronista napoletana, su Instagram, continua a condividere foto e video delle giornate che sta trascorrendo in compagnia degli amici tra il mare e serate fuori. Per il momento, dunque, Angela non sembra interessata a tuffarsi in una nuova storia d’amore. Cambierà idea nel corso dell’estate?