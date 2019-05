Michele Bravi parla per la prima volta dopo l’accusa per omicidio stradale: “ora parlo io…non so come sto” – VIDEO

Michele Bravi parla per la prima volta dopo l’accusa per omicidio stradale. Con una lunga lettera il giovane cantante ha dichiarato il suo male per tutta la vicenda in cui è stato coinvolto.

Michele ha spiegando: “Ora non so come sto…Non parlavo più con nessuno ma nemmeno sentivo più gli altri. Ero in un posto che non so descrivere e che spero di non rivedere più.”

