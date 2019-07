WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano in Italia e in Europa

WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano da oggi pomeriggio, il problema si presenta in Italia e in Europa

Da oggi pomeriggio il social network WhatsApp, Instagram e Facebook, la situazione ha mandato inevitabilmente gli utenti nel panico. Il problema si è presentato intorno alle 15 e nel giro di pochi minuti in tantissimi hanno segnalato il problema, molto per quanto riguarda Whatsapp e Instagram in misura minore anche per Facebook, che sembra avere meno problemi.

Le app non funzionano completamente infatti nel caso di Whatsapp è possibile inviare messaggi e anche riceverli tuttavia è impossibile scaricare contenuti come foto, video, messaggi vocali. Mentre per quanto riguarda Instagram risulta impossibile caricare storie sul proprio profilo e visualizzare quelle dei contatti. Gli utenti come sempre hanno riversato le loro lamentele ed hanno ironizzano il tutto su Twitter, che risulta essere l’unico social network che funziona ancora perfettamente.

WhatsApp, Instagram e Facebook down: problemi in tutta Europa

“Siamo consapevoli del fatto che alcune persone hanno difficoltà a caricare o inviare immagini, video e altri file sulle nostre app. Siamo spiacenti per il disturbo e stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile”, si legge in un tweet ufficiale da parte di Facebook, lo stesso messaggio è stato condiviso anche da parte di Instagram ma non dai canali social di WhatsApp.

Il problema si è verificato in diversi Paesi d’Europa e anche fuori dall’Europa: malfunzionamenti in Italia ma anche in Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Germania, Inghilterra e in alcuni Paesi del Sudamerica, nello specifico in Brasile e Argentina. Per il momento il problema non è stato risolta, speriamo che tutto ritorni alla normalità il più presto possibile.

