Stromboli: improvvisa e violenta eruzione del vulcano delle Isole Eolie, tanta la paura. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Tanta paura nell’arcipelago delle Isole Eolie dove oggi pomeriggio ha avuto luogo una violenta e inaspettata eruzione dello Stromboli. Si sono verificate due forti esplosione e la conseguente fuoriuscita di lava. Alcuni turisti e i residenti della zona spaventati si sono barricati in casa mentre altri, per la paura, si sono tuffati in mare.

“C’è stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si è alzata una colonna di fumo, fiamme sui costoni del vulcano”, riferiscono alcuni testimoni presenti sul posto. Ora per fortuna il pericolo è rientrato infatti la protezione civile ha fatto sapere che non ci sono persone coinvolte e non è necessario evacuare l’isola.

