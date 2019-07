Martina Nasoni e Daniele Dal Moro rispondono alle critiche con una foto e una dichiarazione pubbilca: le parole dell’imprenditore veronese.

Tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro il rapporto procede a gonfie vele. Nelle scorse ore, una diretta di Martina aveva scatenato il panico tra i fans che avevano cominciato a puntare il dito contro Daniele che si era lasciato andare anche ad un durissimo sfogo. Oggi, però, sulla coppia è tornato il sereno. Martina e Daniele, infatti, rispondono alle critiche pubblicando una meravigliosa foto scattata a Roma e scrivendo una dichiarazione con cui l’imprenditore veronese ha zittito tutti gli haters.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Martina Nasoni e Daniee Da Moro rispondono agli haters: “continuate pure a fare congetture”

Dopo aver trascorso un weekend a Sabaudia in compagnia di Kikò Nalli, Ambra Lombardo ed Enrico Contarini, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno trascorso tre giorni lontani nel corso dei quali la vincitrice del Grande Fratello 2019, durante una diretta su Instagram fatta dalla sua casa di Terni, ha svelato di aver litigato con Daniele il quale, commentando la diretta, ha cercato di smorzare i toni chiedendole di raggiungero a Roma in cambio del gelato. Martina lo ha così raggiunto questa mattina e i due si sono mostrati insieme ai fans. Daniele, infatti, ha pubblicato una foto scattata nella zona della Fontana di Trevi scrivendo una didascalia molto chiara con cui ha zittito tutti coloro che continuano ad avere dubbi sulle sue intenzioni. “Continuate pure a fare congetture su quello che sia giusto o meno fare, su quello che è stato, è, e sarà.

Nel frattempo..SBAM”, ha fatto sapere il bel veronese.

Potrebbe interessarti anche—>Martina Nasoni: “Voglio un uomo accanto e Daniele Dal Moro lo è”

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, lo sfogo di lui

Nelle scorse ore, di fronte alle critiche di diversi utenti di Instagram che continuavano a criticarlo, Daniele Dal Moro si è anche lasciato andare al seguente sfogo: “Io ci ho provato… Ho provato a rendervi partecipi. Ho provato a interagire con molti di voi perché credo che molti se lo meritino. Per avermi sempre sostenuto per avermi difeso per avermi fatto sentire speciale” – ha fatto sapere per poi aggiungere – “Però purtroppo qui è meglio non rispondere e vivere nella massima riservatezza perché ogni cosa viene travisata su mille fronti. Volevo essere diverso dagli altri, volevo raccontarmi. Ma è meglio di no. O pensate davvero che mi importi di quattro critiche del cavolo su Instagram”.

Potrebbe interessarti anche—>Daniele Dal Moro: “Martina Nasoni mi fa stare bene”

Infine ha concluso: “Volevo far vedere a molti di voi che non sono un personaggio televisivo. Che sono un ragazzo come tanti con i suoi problemi ed i suoi difetti ma che cerca sempre di comportarsi nel migliore dei modi. Che sono semplicemente Daniele! E questo voglio continuare ad essere. Ho sempre imparato dai miei errori… Lo farò anche questa volta. Ad ogni modo grazie a tutti”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI