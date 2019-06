Daniele Dal Moro risponde a chi lo accusa di frequentare Martina Nasoni per business con un’importante dichiarazione: “mi fa stare bene”.

Daniele Dal Moro continua a frequentare Martina Nasoni. I due, sui social, si mostrano uniti e molto affiatati, ma c’è chi è convinto che il bel veronese non sia molto sincero nei confronti di Martina. Diversi followers, infatti, continuano ad accusarlo di essersi avvicinato alla Nasoni solo perchè ha vinto il Grande Fratello 2019 e, nelle scorse ore, Daniele ha deciso di rispondere a tono a tutti gi haters.

Daniele Dal Moro: “come fa Martina Nasoni a sopportarmi? Come le medicine che si prendono anche se non sono buone, ma ti fanno stare bene”

Schietto e sincero, Daniele non le manda a dire. “Come fa Martina a sopportare uno come te. Io neanche se me lo prescriveva il medico”, ha scritto una followers a cui Daniele ha risposto per le rime. “Non mi sopporta probabilmente per tante cose, ma per altre ci troviamo. Un po’ come con le medicine: le prendi anche se non sono buone perchè ti fanno stare bene“, spiega Daniele.

Lo sfogo di Dal Moro, poi, continua: “la cosa strana sei tu che non mi sopportoresti (nemmeno sotto prescrizione medica) ma mi segui (ed insegui) su Instagram autoinfliggendoti una tortura di dimensioni bibliche! A questo punto deduco che ti sia stato prescritto dallo Spirito Santo. Oppure sei più semplicemente un luminare dell’autoflagellazione (in quel caso vorrei un autografo)”.

Nononstante le critiche, Martina e Daniele continuano a frequentarsi alla luce del sole divertendosi e dando vita su Instagram anche a divertenti siparietti. I due, dopo aver trascorso diversi giorni insieme a Verona, si sono anche concessi una serata romana. Martina, infatti, ha raggiunto Daniele nella capitale per una cena e un giro per le strade di Roma.

