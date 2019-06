Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, è nato l’amore: presentazioni ufficiali per la coppia. Dopo Verona, cena con amici a Terni.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni fanno su serio. Dopo aver trascorso qualche giorno insieme a Verona, i due concorrenti del Grande Fratello 2019 hanno trascorso una serata importante a Terni, a città della vincitrice del reality dove Daniele ha conosciuto le persone più importanti della sua Martina. Un gesto importante che ha scatenato il popolo di Twitter e che sta convincendo anche i più scettici sulla genuinità dei sentimenti di entrambi.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, cena e presentazioni ufficiali a Terni: dediche d’amore sui social

Durante la cena, Daniele Dal Moro ha avuto la possibilità di conoscere Mark, il migliore amico di Martina con cui aveva parlato durante una diretta su Instagram nel corso della quae c’erano già state dichiarazioni importanti. Dopo cena, poi, Daniele ha pubblicato due storie in cui è in auto con la Nasoni mentre si recano in albergo dove Martina, dopo aver mostrato la stanza, ha intonato la canzone di Emma Marrone “Arriverà l’amore”. Daniele, invece, ha pubblicato e poi cancellato una storia con la canzone All Of Me di John Legend.

Daniele, poi, questa mattina, prima di pubblicare una storia in cui è in auto con Martina mostrandosi sereno e sorridente, ha condiviso una foto scattata a Verona e accompagnata da parole molto importanti:

“Ci vuole coraggio.

Ce ne vuole per innamorarsi e per smettere d’amare,

per partire e per ritornare, per fare progetti..

Ci vuole coraggio per soffrire in silenzio,

Ce ne vuole per credere alle favole sapendo che non esistono.

Ci vuole coraggio per vivere!”.

