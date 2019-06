Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 2019, durante una diretta su Instagram si lascia andare ad un’importante dichiarazione per Daniele Dal Moro.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non si sono ancora fidanzati, ma la frequentazione continua. Dopo quasi tre settimane dalla finale del Grande Fratello 2019 vinta proprio da Martina, la 21enne ternana e il bell’imprenditore veronese stanno portando avanti la conoscenza e i due sono sempre più vicini come ha confermato la stessa Martina che, durante una diretta su Instagram, si è lasciata andare ad un’importante dichiarazione nei confronti di Daniele Dal Moro.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Martina Nasoni, dichiarazione pubblica per Dal Moro: “voglio un uomo accanto a me e Daniele è molto uomo”

Martina Nasoni non nasconde il grande interesse per Daniele Dal Moro. Il sentimento nato all’interno della casa del Grande Fratello sta crescendo ed oggi, Martina e Daniele sono sempre più vicini come ha confermato la stessa Nasoni che, durante una diretta, ha soddisfatto la curiosità dei fan. I followers di Martina e Daniele, infatti, sono curiosi di scoprire cosa c’è davvero tra i due. Dopo il Grande Fratello, la 21enne e il veronese sono diventati praticamente inseparabili trascorrendo tantissimo tempo insieme. La Nasoni, così, spinta dai fans, ha fatto un’importante dichiarazione per Daniele.

Potrebbe interessarti anche—>Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, bacio e prove di convivenza

Martina ha prima risposto ad una domanda sulla gelosia di Daniele e poi ha svelato i motivi per i quali a frequentazione continua. “lui non lo dice, ma è geloso”, ha ammesso la Nasoni che ha poi aggiunto – “Daniele mi è sempre piaciuto, continua a piacermi. Anzi, adesso sono moto più vicina a lui perché ci stiamo vivendo in modo diverso. Daniele mi fa crescere, mi arricchisce, mi insegna, gli voglio bene. Io voglio un Uomo al mio fianco e Daniele è molto uomo“.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI