Giulia Cavaglià e Giulio Raselli si sono rivisti dopo la fine della storia dell’ex tronista di Uomini e Donne con Manuel Galiano? Tutta la verità.

Cosa sta accadendo tra Giulia Cavaglià e Giulio Raselli? Dopo la fine della storia tra Giulia e Manuel Galiano, sul web, si sono diffusi rumors su un presunto riavvicinamento tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatore, ma cosa c’è di vero? A svelare tutta la verità sono gli stessi protagonisti del gossip.

Giulia Cavaglià e Giulio Raselli: tutta la verità sul presunto incontro

Dopo la pubblicazione di alcuni video su Instagram da parte di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli che il Vicolo delle News aveva incrociato, qualcuno aveva ipotizzato che i due si fossero rivisti dopo la fine della storia dell’ex tronista che è stata successivamente attaccata da Manuel Galiano. A quanto pare, però, tra i due non ci sarebbe stato nessun incontro. In un video su Instagram ‘ex corteggiatore ha detto: “Non è per fare il filosofo, anche perché non lo sono. Ma una cosa che posso assicurarvi, e mi auguro che tutti voi facciate, non siate mai la seconda scelta di qualcuno. Mai. Tranquilli”.

A smentire tutto ci ha pensato anche la Cavaglià. Ragazzi vi devo dire un segreto, ma mi raccomando che rimanga qua tra di noi”, ha esordito su Instagram Stories. “Non era la macchina di Giulio, quindi cerchiamo di stare un attimo più tranquilli tutti quanti”. Dopo la smentita di Raselli giunge quindi anche quella della Cavaglia che ha aggiunto: “Se c’è qualcosa da dire, qualcosa sulla mia vita sentimentale e non, andate pur tranquilli che sarò la prima a comunicarvelo. Non era la macchina di Giulio, tant’è che anche lui ha smentito ieri. Ma per chi non riesce mai a comprendere bene, dico proprio palesemente: non era la macchina di Giulio”.

