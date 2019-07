Black ice-cream: di cosa si tratta e dove si può trovare

Il Black ice-cream, o gelato nero, è la novità assoluta dell’estate 2019 di provenienza America.

Ad inventarlo è stata la gelateria di New York Morgenstern’s Finest Ice Cream e la sua particolarità risiede nell’ingrediente a sorpresa. Infatti il colore scuro non è dato dal cioccolato, dal caffè o ancor di più dal carbone, di moda in Italia qualche anno fa, bensì dal cocco.

Ovviamente al giorno d’oggi nulla esiste se non passa attraverso i social, di conseguenza, non appena creato il prodotto, è stato lanciato l’hastag #blackIcecream su Instagram per consentire a tutti coloro che hanno assaggiato la delizia di postarne una foto. Così facendo, per passaparola il gelato nero è diventato un vero e proprio must.

Dopo panini, pizze e brioches, il nero è diventato una moda anche per il dolce più amato della stagione calda.

Va detto che questa gelateria pasticceria è una veterana delle invenzioni. Già tempo fa aveva lanciato la cialda nera senza tuttavia riscuotere lo stesso clamoroso successo.

Il black ice-cream: di cosa si tratta

Dopo aver chiarito che il sapore di questo innovativo gelato è di cocco, resta da rispondere alla domanda spontanea che suscita. Perché è di colore nero. Ebbene la risposta è semplice. Il prodotto viene creato carbonizzando la noce intera, quindi si tratta di cenere di cocco.

Dove si può trovare il black ice-cream – Per il momento soltanto negli Stati Uniti, ma è probabile che come molti altri prodotti arriverà anche in Europa. Quindi se non sapete dove andare in vacanza e avete voglia di provare qualcosa di nuovo, il consiglio è di prendersi un bel biglietto per la Grande Mela e tra un negozio e l’altro infilarsi nell’ormai famosa Morgenstern’s Finest Ice Cream, una gelateria che accanto alla tradizione mescola l’innovazione mantenendo comunque alta la qualità

Cosa dice la gente – Nella classifica delle gelaterie migliori di NY, la Morgenstern’s Finest figura al 105° posto sulle 482 valutate dagli utenti di Trip Advisor.

Per chi fosse di passaggio in zona e volesse assaggiarlo diciamo che il costo di un cono è di 8 dollari. E’ bene tuttavia sapere che, secondo diverse testimonianze, è preferibile puntare sulla coppetta in quanto la cenere macchia i vestiti.