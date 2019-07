Blocco energetico, mancanza di denaro, problemi finanziari? Ecco come attirare la fortuna secondo un’antica tradizione!

Anche se lavorano duramente, molte persone lamentano costantemente problemi finanziari: entrate insufficienti e spese infinite, il loro denaro si esaurisce rapidamente. Se sei una di quelle persone che lavorano giorno e notte ma non hanno mai abbastanza soldi, forse il tuo problema è dove non stai cercando: a livello del tuo flusso di energia. Ecco un trucco incredibile per attrarre la fortuna.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Il mundra che attira la fortuna

Sapendo che il nostro corpo è pieno di canali energetici che gestiscono i nostri processi fisici e psichici, è molto importante preservare il suo equilibrio e la sua armonia. Inoltre, lo squilibrio del nostro flusso di energia può essere la fonte di molti dei nostri mali e persino dell’instabilità o del blocco della nostra situazione finanziaria. Poiché questi canali energetici si accumulano sulla superficie delle mani e dei piedi, dobbiamo usarli e stimolarli per armonizzare il nostro stato psichico, controllare le nostre emozioni e trattare molti disturbi fisici.

Per affrontare i problemi finanziari, ecco un mudra in grado di aiutarti. Quindi, se vuoi avere più denaro e migliorare nella tua vita, ora è il momento di iniziare!

Ecco una mudra speciale in grado di risolvere i tuoi problemi finanziari:

Il mudra è una posizione yoga, usato nel buddismo e nell’induismo per secoli per i suoi molteplici benefici. Questo è il motivo per cui è ancora così popolare. Aiuta, tra le altre cose, a rafforzare l’energia vitale, migliorare la concentrazione, regolare l’umore, stimolare il pensiero positivo e lenire stati emotivi estremi, ecc.

Il mudra che presentiamo di seguito ti aiuterà a sbloccare il tuo flusso di energia e migliorare la tua situazione finanziaria. Tuttavia, non pensare che i soldi cadranno dal cielo, avrai solo ciò di cui hai bisogno per vivere correttamente, né più né meno. Proprio quello che serve per vivere in armonia, senza preoccuparsi del futuro difficile.

Come recitare questo mudra?

Adotta una posizione comoda e concentrati sul significato del tuo mudra.

Attiva le tue mani scuotendole delicatamente o battendo leggermente le dita.

Metti le mani davanti a te, con i palmi rivolti verso l’alto, quindi raccoglile in modo che le dita si tocchino l’un l’altra.

Raccogli l’indice, il medio e il pollice di ciascuna mano.

Chiudi gli occhi e cerca di rilassarti seguendo il ritmo regolare della respirazione – inspira ed espira profondamente.

Concentrati e pensa al flusso di energia che si accumula tra le tue sopracciglia.

Pratica questo mudra due volte al giorno, mattina e sera, per 15 minuti.

Si consiglia di praticare regolarmente il mudra per 21-40 giorni.

Puoi approfittare dei lunghi periodi di attesa, della durata del mezzo di trasporto o del tuo bagno per praticarlo.

Per quanto incredibile possa sembrare, questo mudra è utile per chiunque voglia liberarsi dei suoi problemi finanziari e vivere la sua vita con serenità, senza preoccuparsi dei soldi. Il potere di attrazione di questa tecnica risiede nel potere della mente e nella regolazione delle energie per attrarre fortuna nella tua vita. Prova, vedrai!

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI