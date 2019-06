Come recuperare il nostro benessere e diventare consapevoli del nostro “Qi”, l’ energia vitale nel cuore della medicina tradizionale cinese.

“Sono dipendente dal mio lavoro, come posso lasciarmi andare?” se anche tu sei fra coloro che hanno un’ossessione, puoi testare questo piccolo esercizio di Wu Xing Fit per lenire il corpo e la mente e liberarti da ogni dipendenza.

Il Wu Xing Fit è un metodo molto efficace per imparare a rilassarsi ed alleviare la tensione. Si basa sul principio del flusso di energia “Qi” nei meridiani energetici del corpo, associato alla respirazione, alla propriocezione e all’esercizio fisico.

Impara con il corpo e con la consapevolezza del momento presente, poiché questi sono i punti più vitali negli esercizi di salute. Gli esercizi fisici proposti con questo metodo sono movimenti senza eccessivo sforzo muscolare. Il lavoro fisico viene fatto ascoltando le sensazioni del corpo e dalla percezione di se stessi. Consapevolezza del movimento, apprensione del corpo nel suo insieme, adattamento del ritmo alle capacità e ai bisogni di ciascuno.

L’energia Oi nutre i nostri pensieri, le nostre emozioni. Viene influenzata dall’ambiente, dal cibo, dalla forma fisica e mentale. Le malattie sono la conseguenza di uno squilibrio e un blocco del Qi.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Wu Xing Fit Qi, esercizi pratici

La consapevolezza è importante nelle tecniche di respirazione e nell’esecuzione dei movimenti associati.

Prima di iniziare ad allenarti, devi lasciare andare lo stress e le preoccupazioni in un angolo. Cambia il tuo abbigliamento, indossa dei capi sportivi e sii felice di dedicare qualche momento a te stesso, lontano dai tuoi problemi quotidiani.

Quando inizia la sessione, devi essere consapevole di ogni respiro e movimento che eseguirai: il muscolo in movimento, l’equilibrio, la respirazione. Ti renderai conto che la sensazione è migliore, che il tuo corpo e la sua posizione nello spazio sono piacevoli.

Sdraiati sulla schiena, le mani sulla pancia sulla parte inferiore e rilassati.

Chiudi gli occhi ed elimina tutti gli altri pensieri. Sii consapevole, la tua attenzione deve soffermarsi sul tuo respiro. Il modo più semplice per sentire e far circolare questo Qi è concentrarsi sull’aria che entra ed esce dal tuo corpo.

Fai un respiro profondo, inspira lentamente attraverso il naso e gonfia la pancia come un palloncino. Senti con le mani questo pallone. Trattieni l’aria per 2 secondi ed espira attraverso la bocca per svuotare gradualmente l’aria.

Ora visualiza il Qi. Che colore vuoi che abbia? Scegli il tuo colore.

Ricorda: scaccia pensieri brutti che interferiscono con il tuo piccolo momento di rilassamento. Ritorna alla consapevolezza.

Inizia a ispirare visualizzando il Qi del colore che hai scelto che entra attraverso le tue narici e riempie la tua pancia di energia positiva. Durante i 2 secondi in cui blocchi la respirazione, il Qi viene distribuito in tutto il corpo, visualizzando questa energia.

L’energia è stata inviata ovunque nel tuo corpo, ora puoi espirare.

Mentre espiri, visualizza che stai eliminando tutti i pensieri negativi, le tensioni, lo stress, la malattia, ecc.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI