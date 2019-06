IDEE DI VIAGGIO: alla scoperta del fascino di Praga

Guida pratica alle bellezze senza tempo di Praga – Praga è una città romantica, affascinante e inconfondibile: ponti, palazzi antichi, il castello… le attrattive di questa città si trovano in ogni singolo angolo e al turista non resta che armarsi di guida e macchina fotografica per esplorarla e rubare magari qualche scatto, da rivedere a casa con un pizzico di dolce nostalgi.

Per iniziare “in ordine cronologico” la prima cosa che dovreste visitare è la Città Vecchia, vero e proprio cuore pulsante secolare di Praga: la piazza è da sempre stata eletta a scenario per i momenti chiave della vita del Paese, dalle incoronazioni dei sovrani alle esecuzioni dei condannati. Oggi attrae i visitatori, non solo per la straordinaria architettura degli edifici che la compongono, ma soprattutto per la torre dell’orologio che ogni ora dà “vita” a siparietti sempre diversi, interpretati da statuette di personaggi religiosi e civili.

Seconda zona degna di nota è la Malà Strana, che in ceco significa “Parte Piccola”: disseminata da piazzete e angoli romantici deve la sua bellezza agli artisti italiani che la ricostruirono dopo il distruttivo incendio del 1541. Qui troverete anche uno degli edifici religiosi più sontuosi di Praga, la Cattedrale di San Vito, simbolo della religiosità ceca: lo stile gotico la rende maestosa e solenne, oltre che piena di luoghi segreti particolarmente affascinanti come la Cappella di San Venceslao, la cripta sotterranea con i sepolcri dei re boemi e il tesoro con i gioielli per l’incoronazione dei sovrani.

