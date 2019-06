Si erano sposati nel 2008, poi lo scorso anno il ritorno di fiamma: ora però è davvero finita tra Ivana Trump e Rossano Rubicondi. Ecco cosa è successo..

Una vita lunga quella di Ivana Trump, l’imprenditrice ceca ed ex moglie dell’attuale presidente degli Stati Uniti, che dichiara alla veneranda età di 70 anni di essere tornata single.

Mille scelte sentimentali e moltissimi legami hanno costellato la sua vita privata, dal quale però ora sente di dover prendere una pausa: “Non voglio sposarmi di nuovo. Ho finito. Ti sposi perché vuoi una famiglia. Io ho già figli e nipoti. Voglio solo essere libera e andare dove voglio con chi voglio. Voglio essere una donna libera”.

La rottura questa volta riguarda il suo rapporto con Rossano Rubicondi, personaggio televisivo ed ex modello italiano. Il matrimonio dei due era già avvenuto nel 2008, ma non era durato molto: dopo poco più di un anno infatti, la stessa Ivana aveva chiesto la separazione.

Tra Ivana Trump e Rossano Rubicondi è finita: ecco il motivo della rottura

Ivana Trump quindi ha deciso di mettere un punto ai legami ufficiali dopo il suo quarto matrimonio: la donna infatti era già stata sposata in passato con Alfred Winklmayr, Donald Trump (dal quale ha avuto tre figli) e Riccardo Mazzucchelli.

Poi parla più nello specifico di Rossano Rubicondi, suo compagno per due volte: “la relazione ha fatto il suo corso. Rossano trascorre molto tempo in Italia e io molto tempo a New York, Miami e Saint-Tropez, e deve lavorare. Una relazione a lunga distanza non funziona davvero. Ci siamo divertiti e siamo amici. La rottura è stata amichevole”.

Infine, a parlare è anche Rubicondi, intervistato come lei dal giornale “Page Six”: “Pensate quello che volete pensare. Ivana è sempre la famiglia per me e ha un buon cuore.. siamo super vicini e la rispetto”.

