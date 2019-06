Jessica Battistello e Andrea Filomena, chi è la coppia di Temptation Island 2019? Fidanzati da due anni e mezzo, ecco tutti i loro segreti.

Jessica Battistello e Andrea Filomena formano una delle coppie di Temptation Island 2019, ma chi sono davvero Jessica e Andrea e, soprattutto, perchè partecipano al programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia? Andiamo a scoprire insieme tutti i loro segreti.

Jessica Battistello e Andrea Filomena, chi è la coppia di Temptation Island 2019

Jessica e Andrea Filomena sono fidanzati due anni e mezzo e sono andati a convivere praticamente da subito. Il 9 giugno si sarebbero dovuti sposare, ma il matrimonio è saltato. Jessica Battistello ha 25 anni ed è un consulente assicurativo – finanziario mentre Andrea Filomena ha 30 anni e ha un negozio di parrucchiere. Nonostante abbiano annullato il matrimonio, sono rimasti insieme, ma partecipando a Temptation Island vogliono capire se siano fatti davvero per stare insieme.

«Sono stata io a decidere di far saltare il matrimonio. Avevo già visto l’abito e dato l’anticipo per la location. Se alla fine ho deciso di non sposarmi è perché non sono felice fino in fondo della vita che sto facendo con lui e voglio venire a Temptation Island e mettere alla prova il nostro rapporto per capire se sono ancora innamorata di lui o è solo abitudine», ha detto Gessica.



Queste, invece, sono le parole di Andrea: «Il solo fatto che lei stia ancora a casa da me dopo che proprio lei ha deciso di far saltare il matrimonio è la dimostrazione che io sono innamorato e che dubbi non ne ho». I due, dunque, riusciranno a superare tutte le tentazioni?

