Temptation Island 2019, tentatori e tentatrici: ecco chi sono, foto

Temptation Island 2019, chi sono i tentatori e le tentatrici? Ecco tutte le foto e tra loro ci sono tanti volti noti. Ecco di chi si tratta.

Vittorio e Katia, Andrea e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, David e Cristina, Arcangelo e Nunzia sono le sei coppie di Temptation Island 2019 che, da lunedì 24 giugno, vivranno in un villaggio alle prese con tentatori e tentatrici che cercheranno di creare scompiglio. Se le coppie sono state già presentate, è arrivato il momento di conoscere anche i volti delle tentatrici e dei tentatori tra cui ci sono diversi volti noti.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island 2019: chi sono le tentatrici

Le tentatrici di Temptation Island 2019 sono tutte bellissime. Tra ragazze bionde e more, i fidanzati dovranno stare in guardia per resistere a tanta bellezza. Tra le tentatrici, l’unico volto noto che è stato scovato è quello della vincitrice del Grande Fratello 14, Federica Lepanto, tornata single dopo la fine della storia con Gianfilippo Lavuri.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island 2019: una coppia si è detta addio dopo 4 ore

Temptation Isand 2019: chi sono i tentatori

Tanti i volti noti tra i tentatori di Temptation Island 2019. Come era stato annunciato, infatti, molti single provengono direttamente da Uomini e Donne. Dal trono di Giulia Cavaglià che ha scelto Manuel Galiano arriva Giulio Raselli che è stato rifiutato dalla tronista all’ultimo momento e che era considerato tra i probabili tentatori già da diverse settimane. Con lui, poi, ci saranno Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Mara Fasone e Alessandro Cannataro, ex corteggiatore della tronista più discussa della storia di Uomini e Donne ovvero Sara Affi Fella. Le talpe del Vicolo delle News, inoltre, tra i tentatori hanno anche riconosciuto Nicolas Bovi, ex di Beatrice Valli e papà del figlio Alessandro.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI