Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, chi è la coppia di Temptation Island 2019? Insieme da 13 anni, ecco tutto ci che c’è da sapere.

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco formano una delle sei coppie protagoniste di Temptation Island 2019, ma chi sono davvero Nunzia e Arcangelo? Perchè hanno deciso di partecipare al programma dell’amore dove le tentazioni sono all’ordine del giorno? Andiamo a scoprire insieme tutti i loro segreti.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, chi è la coppia di Temptation Island

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, una coppia di Ottaviano, in provincia di Napoli, stanno insieme da ben 13 anni. La coppia ha deciso di partecipare al programma di canale 5 perchè lui ha mentito diverse volte alla fidanzata che, ora, vuole le giuste rassicurazioni per capire se sia il caso di andare avanti o chiudere definitivamente la storia. Tra i due, quella che ha più dubbi è sicuramente Nunzia che è alla ricerca di conferme e dimostrazioni importanti da Arcangelo con cui divide la sua vita da tantissimo tempo.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island 2019, tentatori e tentatrici: ecco chi sono, foto

“Dopo 13 anni, il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante… Spero che questa esperienza possa mandar via tutti i dubbi che ho e iniziare anche a desiderare una famiglia con lui”, ha spiegato Nunzia motivando la sua decisone di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia. Arcangelo, invece, ha dichiarato: “Lei è la persona più importante nella mia vita, ok, però non vuol dire che deve essere l’unica della mia vita… La vita è una, giusto? E deve essere vissuta”.

Pensieri, diversi, dunque, quei di Nunzia e Arcangelo: riusciranno a lasciare insieme il villaggio di Temptation Island 2019?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI