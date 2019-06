Ilaria Teolis e Massimo Colantoni: chi è la coppia di Temptation Island 2019? Età, carriera e tutti i segreti dei fidanzati del programma dell’amore.

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni formano una delle coppie di Temptation Island 2019. Fidanzati e senza figli, hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto per capire se ci sono le basi per un futuro insieme, ma chi sono davvero Ilaria Teolis e Massimo Colantoni? Andiamo a scoprire insieme tutti i loro segreti.

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni: chi è la coppia di Temptation Island 2019

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono fidanzati da due anni e convivono da uno. Ilaria ha 23 anni ed è una commessa presso un’importante catena di fai da te. Massimo, invece, ha 28 anni ed è titolare di un negozio di abbigliamento. Temptation Island rappresenta l’occasione per capire se i sentimenti che provano l’uno per l’altra sono sufficienti per restare insieme. Le tentazioni, all’interno del villaggio, saranno tante: riusciranno a resistere mettendo al primo posto il proprio rapporto?

«Voglio partecipare a Temptation Island perchè voglio qualcosa di più dal nostro rapporto. Voglio un figlio, voglio una famiglia, voglio accanto qualcuno con cui invecchiare. Vorrei capire se Massimo è il ragazzo maturo che ho sempre sognato di avere accanto. Io ho cambiato vita e lavoro per adattarmi alle sue esigenze e non penso di fargli mancare nulla, non capisco perché lui faccia così», ha spiegato Ilaria.

Queste, invece, le dichiarazioni di Massimo: «Certi giorni per non discutere faccio tardi apposta in negozio perché quando torno a casa percepisco un clima teso dal quale tendo a fuggire. Sento di essere legato a lei e di provare un sentimento ma è troppo pesante! In fin dei conti chiedo solo di essere libero di giocare alla play senza sentirmi in colpa a casa mia!».

