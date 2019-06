David Scarantino e Cristina Incorvaia, chi è la coppia di Temptation Island 2019? Età, carriera e tutto cià che cì’è sa sapere suidue fidanzati.

David Scarantino e Cristina Incorvaia formano una delle coppie protagoniste di Temptation Islad 2019, ma chi sono i due fidanzati che hanno scelto di partecipare al programma dell’amore per capire se, in futuro, potranno stare ancora insieme e formare una famiglia? Andiamo a scoprire tutti i loro segreti.

David Scarantino e Cristina Incorvaia: chi è la coppia di Temptation Island 2019

David Scarantino e Cristina Incorvaia si sono conosciuti e innamorati nel parterre del trono over di Uomini e Donne. David Scarantino ha 42 anni ed è un imprenditore di Genova. Cristina Incorvaia ha 38 anni ed è una commessa di Novara. Si sono fidanzati a marzo e ad aprile sono andati a convivere. Pur essendo innamorati l’uno dell’alltra hanno dei dubbi e prima di fare dei passa azzardati vogliono essere sicuri di essere fatti per stare insieme. I due, infatti, stanno vivendo un periodo di crisi. Cristina è andata via di casa, ma nonostante tutto continuano a sentirsi ed è tornata tra e braccia di ui due giorni prima di partire per Temptation Island.

«La convivenza con David è difficile. Lui ha un carattere forte ed è probabilmente abituato ad avere accanto a se donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare. Sono alla mia prima convivenza e vengo a Temptation Island per capire se con David ho fatto la scelta giusta», ha dichiarato Cristina.



«Ho alle spalle un matrimonio ed una lunga convivenza, due storie molto importanti che mi hanno segnato ed insegnato tanto. Io sono innamorato di Cristina, ma convivendo con lei ho scoperto che ci sono dei lati del suo carattere che non mi piacciono. Dato che non voglio rimanere scottato una seconda volta, desidero investire in una storia che possa essere duratura. Preferisco capire subito se lei è donna adatta a me. Meglio prima che dopo!, ha spiegato invece David.



