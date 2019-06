Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, chi è la coppia di Temptation Island 2019? Fidanzati e senza figli in comune, ecco quello che c’è da sapere.

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde formano una delle coppie di Temptation Island 2019. Fidanzati e innamorati, partecipano al programma condotto da Filippo Bisciglia per capire se la differenza d’età, a lungo andare, possa essere un problema, ma chi sono davvero Sabrina e Nicola?

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, chi è la coppia di Temptation Island 2019

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde si sono conosciuti, si sono innamorati e stanno insieme già da da 2 anni. Tra i due c’è una differenza d’età che comincia a sentire soprattutto lei: Sabrina Martinengo ha 42 anni, ha alle spalle due matrimoni di 5 e 10 anni con degli uomini più grandi di lei e ha 4 figli. Nicola Tedde, invece, ha 30 anni ed è un impiegato. Ad avere dubbi è soprattutto Sabrina dal momento che è la prima volta che si ritrova a vivere una storia d’amore con un uomo più piccolo di lei. La donna vuole così capire se sia il caso d’investire ancora in questa storia.

«Ho sempre frequentato donne più grandi di me anche prima di mettermi con Sabrina», ha detto Nicola mentre Sabrina ha aggiunto – «C’è una notevole differenza di età tra di noi. Non ho mai creduto nei rapporti come il mio, ho sempre avuto uomini molto più grandi di me e mi sono sempre detta ‘mai uno più giovane’, invece ci sono cascata! Ad oggi mi chiedo se la nostra relazione possa realmente durare nel tempo con tutta questa differenza di età. Credo che alla lunga questo aspetto possa pesare sulla coppia, anche se lui dice di no perché è sempre stato attratto da donne più grandi».



