Scopri 11 usi alternativi dei cubetti di ghiaccio. Alcuni dei suoi utilizzi ti stupiranno sicuramente.

Sappiamo che i cubetti di ghiaccio hanno un effetto rinfrescante nelle bevande. Ma sapevi che sono ottimi per rimuovere la gomma incollata sui vestiti o eliminare i segni dei mobili sui tappeti? Ecco tutti gli usi alternativi del ghiaccio che ti semplificheranno la vita.

Ghiaccio, 14 astuzie in cui usarlo

1- Annaffiare le piante pensili

Per annaffiare le piante sospese di difficile accesso senza far traboccare l’acqua, basta mettere dei cubetti di ghiaccio nei vasi. Annaffia il tuo albero di Natale allo stesso modo, la cui base è a volte difficile da raggiungere con un annaffiatoio.

2- Eliminare i segni dei mobili sui tappeti

Quando si sostituiscono i mobili, utilizzare i cubetti di ghiaccio per rimuovere i segni lasciati sul tappeto. Lascia che il ghiacciolo si sciolga sulla traccia, quindi spazzola.

3- Rimuovere le pieghe sui vestiti

Per ottenere i migliori risultati dalla stiratura, strofinare le pieghe una ad una con un cubetto di ghiaccio avvolto in un panno sottile o un fazzoletto appena prima di stirare.Ecco l’astuzia che farà tornare il tuo ferro da stiro come nuovo.

4- Nascondere il sapore di una medicina

Se il bambino scopre che la medicina di cui ha bisogno ha un saporaccio sarà difficile fargliela prendere di nuovo. Prova a fagli succhiare un cubetto di ghiaccio poco prima di ingerire la medicina. Le sue papille gustative saranno anestetizzate dal freddo e il farmaco verrà asunto senza problemi.

5-Rimuovere una scheggia facilmente

Metti un cubetto di ghiaccio sull’area per anestetizzarla un pò e rimuovere la scheggia più velocemente e senza dolore. È inoltre possibile utilizzare il sale Epsom per ammorbidire la pelle e rimuovere la scheggia più facilmente. Trova altri modi insoliti per utilizzare questo prodotto.

6- Contro le scottature

Per ridurre le bolle, applicare un cubetto di ghiaccio direttamente sulla bruciatura. In caso di ustioni, usa uno di questi rimedi per alleviare te stesso.

7- Dare acqua fresca al vostro animale domestico

Quando fa molto caldo, considera di rinfrescare i tuoi animali domestici con 1 o 2 cubetti di ghiaccio appositamente posizionati nella loro ciotola dell’acqua, li aggraderà.

8- Preparare salse cremose

Con i cubetti di ghiaccio, prepara salse cremose. Basta versare tutti gli ingredienti della salsa in un barattolo con un coperchio, quindi aggiungere un cubetto di ghiaccio. Chiudere il coperchio e mescolare energicamente. Rimuovere il cubetto di ghiaccio e servire. Allo stesso modo puoi servire una salsa che non si è montata, ad esempio una olandese impazzita, mettere un cubetto di ghiaccio nella ciotola, quindi mescolare e la salsa dovrebbe tornare alla giusta consistenza.

9- Sgrassare i brodi e gli stufati

Riempire un mestolo di cubetti di ghiaccio e passarlo sulla superficie del brodo o dello spezzatino con il fondo, il grasso si attaccherà al mestolo.

10- Scaldare il riso

Metti un cubetto di ghiaccio sopra il riso quando lo riscaldi nel microonde. Sciogliendo, il cubetto di ghiaccio porterà al riso l’umidità di cui ha bisogno in modo che i suoi grani mantengano tutta la loro morbidezza.

11- Staccare un chewing gum da un indumento

Con i cubetti di ghiaccio è possibile staccare facilmente il chewing gum da un indumento. Indurire la gomma strofinandola con un cubetto di ghiaccio, quindi rimuoverla, ad esempio con un cucchiaio. Puoi anche immergere il tessuto della coca-cola. Ecco altri modi per utilizzare questa bibita senza berla.

