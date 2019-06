Ecco i migliori consigli degli specialisti per per vivere meglio e farti sentire bene e giovane a qualsiasi età!

Gli esperti sono daccordo, per vivere bene e a lungo ci sono gesti importanti che possiamo fare nell’ambito di uno stile di vita sano, il che non significa fare una vita di rinunce a favore di scelte salutistiche ma fare cose che ci fanno stare bene, dimostrate essere efficaci per migliorare la nostra salute fisica e mentale ed allontanare lo stress. Ecco 25 cose che gli esperti raccomandano di fare a favore del nostro benessere.

Se vuoi vivere bene e a lungo ecco i 25 parole che dovresti conoscere

1- Forza

Secondo uno studio condotto su oltre 6.000 uomini tra i 45 ei 68 anni, la stretta di mano è il miglior indicatore del rischio di invalidità alla fine della vita. Due volte più disabilità sono state riscontrate nei partecipanti con strette di mano molli rispetto ai soggetti con il pugno di ferro. Un altro studio, che ha coinvolto circa 140.000 soggetti, ha trovato una correlazione tra bassa forza e morte, principalmente a causa di malattie cardiovascolari.

2- Navigazione

L’attività cerebrale di persone di età compresa tra i 55 e i 76 anni che fanno ricerche online si è intensificata in aree che regolano la lettura, la lingua, la memoria e la funzione visiva. La consultazione regolare via Internet stimola anche i centri decisionali e il ragionamento complesso. Vuoi allenare il cervello? Meglio fare l’amore che il Sudoku!

3- Fibre

I ricercatori dell’Università di Harvard, che hanno seguito più di 367.000 adulti in età avanzata per circa 14 anni, hanno scoperto che gli appassionati di fibre, di cereali hanno un rischio di mortalità molto più basso rispetto ai consumatori non abituali. La differenza media era del 19% di mortalità per tutte le cause e 34% di mortalità per diabete. Le fibre in questione si trovano tra l’altro nel pane integrale, nell’orzo e nella crusca. Leggi anche:dieta: 3 alimenti ricchi di fibre che ti aiuteranno a perde peso

4- Lettura

In Gran Bretagna, ai soggetti che si sentivano stressati veniva chiesto di dedicarsi a vari hobby, tra cui leggere, ascoltare musica, bere una tazza di tè o caffè e fare una passeggiata. Leggendo lo stress veniva alleviato e rallentava la frequenza cardiaca dei partecipanti del 68%, più di ogni altra attività. I videogiochi sono i meno efficaci per ridurre lo stress mentre la musica può favorire molto il relax: ascoltare questa musica secondo la scienza ridurrebbe lo stress e l’ansia del 65%!

5- Adattamento

Lezione appresa da Amleto: per invecchiare è meglio imparare a maneggiare “la fionda e le frecce della fortuna oltraggiosa”. Uno studio dell’Università di Harvard lo conferma: meno del 2% dei soggetti con “robustezza psicologica” resistenza morale a stress, ansia e depressione – è morto prima dei 53 anni, rispetto al 37% di gruppo meno robusto.

6- Relazioni

Il tasso di mortalità precoce per gli individui che non hanno una relazione è del 14% in più rispetto alla media, il doppio del tasso di obesità. È stato anche dimostrato che l’isolamento sociale causa più ipertensione rispetto al diabete. Esistono correlazioni tra solitudine e immunità indebolita, aumento del rischio di malattie cardiache, ictus e depressione. I tuoi amici sono importanti per te? Dopo questa notizia lo saranno ancora di più.

7- Cipolla

Secondo uno studio dell’Università Medica della Carolina del Sud, le donne anziane che mangiano la cipolla ogni giorno hanno una densità ossea del 5% superiore alle donne che la mangiano una volta al mese. Il loro rischio di frattura dell’anca è inferiore di oltre il 20%.

Oltre ad essere un alimento ipocalorico, è deliziosamente buono da gustare non vi è quindi alcun motivo per privarti di questi benefici delle cipolle sulla tua salute!

8- ricordi

I ricercatori della Loyola University di Chicago hanno scoperto che, dopo aver ricordato episodi felici della vita per 20 minuti ogni giorno, i soggetti si sentivano più tranquilli rispetto alla settimana precedente. “C’è magia e mistero in questi eventi”, ha affermato la psicologa Sonja Lyubomirsky.

9- Curvy



Per vivere una vita lunga e sana, devi rimanere in forma, ma secondo uno studio dell’Università di Oxford, le persone con natiche molto carnose (a forma di pera) hanno meno colesterolo e glucosio nel sangue. hanno meno probabilità di diventare diabetici o cardiaci rispetto a quelli il cui grasso si accumula all’altezza della pancia (a forma di mela). È stato precedentemente osservato che il grasso corporeo inferiore secerne meno molecole infiammatorie rispetto a quello dell’addome. Per approfondire l’argomento: Le donne con grandi natiche sono più intelligenti e più sane secondo la scienza

10- Ridere

Il Dr. Michael Miller ha raccontato nel suo libro, Heal Your Heart, ha raccontato che quando ha sottoposto 20 persone alla visione di filmanti stressanti, i vasi sanguigni dei soggetti si erano talvolta contratti del 50%, mentre nelle persone sottoposte alla visione di un estratto comico, i vasi sanguigni si erano dilatati del 22%. “Ridere per 15 minuti ha avuto lo stesso effetto vascolare di 15-30 minuti di esercizio o assunzione di statine giornaliere”, ha affermato il medico.