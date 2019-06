Chi ha detto che anche i Reali di Inghilterra non possono rifarsi il look? A fare una rivoluzione ora è anche Kate Middleton, che mostra il suo hairstyle..

Biondo miele per l’estate e castano cioccolato per le stagioni più fredde: questa la scelta di stile di Kate Middleton, la bella duchessa di Cambridge e ormai nota moglie del principe William.

Una ragazza da sempre acqua e sapone lei, che ci tiene a dare un’immagine molto pulita e mai diversa dal solito: un volto raffinatissimo e gentile contornato da una chioma di capelli castani, che però ora hanno vissuto una piccola rivoluzione.

La bella Catherine, ormai completamente dentro alle dinamiche della famiglia reale, si è concessa infatti un piccolo cambiamento, probabilmente in vista dell’estate: sui suoi capelli castani infatti, sono comparsi dei bellissimi riflessi biondi.

Piccola rivoluzione sì, ma nessuna trasgressione. Questo tipo di “ritocco” alla propria immagine non è tra quelli proibiti dall’etichetta di Corte, che la stessa Kate aveva più volte trasgredito negli ultimi mesi secondo la Regina Elisabetta.

Kate Middleton e il suo nuovo hairstyle: ecco perché scegliere la “schiaritura” per i propri capelli

La Duchessa di Cambridge ha scelto di mostrarsi con il suo nuovo look proprio a Londra, durante la Addiction Awareness Week: il suo nuovo biondo miele ricalca una moda che a Los Angeles sta impazzando e che è scelto da molte per l’effetto super naturale.

Pare che dietro a questa scelta (anche se non c’è nulla di certo) ci sarebbe la sua hair guru di fiducia, Amanda Cook Trucker, che da decenni vive e spalleggia la famiglia reali in “trucco e parrucco”.

L’idea è proprio quella di riprodurre un look da vacanza al mare, quando i capelli si schiariscono da soli dopo lunghe giornate passate sotto il sole e tra la salsedine. A spiegarlo è l’hairdresser Sabrina Arvizzigno: “al professionista il compito di realizzarle in modo che non si veda mai la partenza, ottenendo una sorta di graffiatura soft che sulla lunghezza tende a farsi gradualmente più intensa”.

