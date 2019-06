La liquirizia può facilitare la digestione, stimolare il sistema immunitario e molto altro. Ecco i suoi benefici e virtù per la salute.

Nell’antica Grecia, la liquirizia veniva usata per calmare la tosse e per curare l’indigestione.

Le sue sostanze attive sono localizzate nelle sue radici rizomatose, ricche di glicirrizina, il suo costituente più caratteristico. La liquirizia contiene altri componenti con potenziali proprietà benefiche, come flavonoidi e fitoestrogeni. viene usata per scopi medicinali sotto forma di pianta essiccata, cachous o losanghe e soprattutto tintura madre. Ecco quali sono i numerosi benefici e virtù della liquirizia.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Liquirizia: una miriade di benefici e virtù per la salute

1. I benefici per la salute della liquirizia per le vie respiratorie

La glicirrizina contenuta nella liquirizia riduce l’infiammazione delle vie aeree. Inibisce la crescita e l’effetto patologico di molti virus. Consigliato per il trattamento di disturbi respiratori, questa pianta allevia sintomi come tosse e mal di gola e aiuta a fluidificare il muco. Può combattere i virus che attaccano le vie respiratorie.

2. Liquirizia contro l’infiammazione

La sua azione sulle ghiandole surrenali lo rende efficace nel trattamento della sindrome da stanchezza cronica. È anche utile in quasi tutte le condizioni infiammatorie. Pertanto, viene raccomandata nel trattamento dell’epatite, perché aiuta a ridurre l’infiammazione del fegato e inibisce l’azione dei virus che sono spesso la causa di questa malattia.

3. Le virtù della liquirizia per aiutare la digestione e i disturbi dello stomaco



Antispasmodico, la liquirizia combatte i disturbi digestivi, tra cui gonfiore epigastrico, digestione lenta, eruttazione, flatulenza. È anche utile in caso di ulcera, gastrite e colopatia funzionale. Studi di laboratorio hanno dimostrato, in vitro, che i suoi flavonoidi uccidono il batterio Helicobacter pylori, che è coinvolto nelle ulcere gastriche. Può anche aiutare a curare le afte e le ulcere della bocca.

4. L’attività estrogenica della liquirizia

La glicirrizina esercita una leggera attività estrogenica: si lega ai recettori degli estrogeni del corpo. Quindi, quando il livello di estrogeni è troppo alto (questo è il caso della sindrome premestruale), la glicirrizina blocca i recettori di questi ormoni e riduce la loro azione; quando i livelli di estrogeni sono bassi (come dopo la menopausa), la glicirrizina ha un effetto lieve ma efficace. La liquirizia è anche raccomandata per il trattamento di alcuni disturbi della menopausa. Se vuoi approfondire l’argomento: Menopausa: 10 modi naturali per alleviare i sintomi.

5. I benefici della liquirizia per una migliore protezione contro il cancro

Studi preliminari sugli animali indicano che la liquirizia può avere proprietà anti-cancro e promuovere la prevenzione dei tumori del colon e della mammella. Tutto grazie al suo principio attivo, la glicirrizina, che potenzia l’attività del sistema immunitario, così come i fitoestrogeni presenti nella radice, che sembrano intervenire nella prevenzione del tumore al seno.

6. Potenziali effetti della liquirizia per ridurre il colesterolo cattivo

Se ulteriori ricerche scientifiche devono essere fatte su queste virtù, i ricercatori hanno scoperto che l’assunzione di soli 100 mg di liquirizia al giorno può ridurre il livello di colesterolo LDL (colesterolo cattivo).

Possibili effetti collaterali della liquirizia

Consultare il proprio medico prima di assumere liquirizia e altri integratori. Inoltre, assorbito in quantità eccessive, la liquirizia può aumentare la pressione sanguigna; non superare le dosi indicate. Se stai assumendo integratori di liquirizia per più di 1 mese, fai controllare regolarmente la pressione sanguigna.

Ti potrebbe interessare anche—->>>Liquirizia: nuova arma contro Alzheimer e Parkinson

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI