Diletta Leotta torna single dopo la fine della storia con Matteo Mammì e spuntano indizi su un presunto flirt tra la giornaista e Francesco Monte.

Firt in corso tra Dietta eotta e Francesco Monte? A scatenare i rumors è un video pubbicato da una fanpage di Giulia Salemi che in un video pubblicato da Diletta Leotta su Instagram ha riconosciuto la voce di Francesco Monte. Sta nascendo una nuova, bollente coppia?

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Diletta Leotta e Francesco Monte, flirt in corso? Spunta un video particolare

Secondo la fanpage di Giulia Salemi, nel video con cui Diletta Leotta manderebbe i saluti ad un amico di Francesco Monte, si sentirebbe la voce dell’ex tronista. Tanto è bastato per scatenare rumors su un presunto flirt tra la giornalista e l’ex tronista di Uomini e donne. Al momento non ci sono conferme e si tratta di semplici supposizioni da parte dei fans. Qualora, però, tra i due ci sia una conoscenza iniziale, non ci sarebbe nulla di male dal momento che entrambi sono tornati ad essere single.

Potrebbe interessarti anche—>Diletta Leotta, il top esplode e i fan impazziscono – FOTO

Francesco Monte, chiusa la storia con Giulia Salemi ha anche smentito la presunta notte di passione trascorsa ad Ibiza con la modella Maria Josè. Secondo Dagospia, invece, sarebbe stata Diletta Leotta a chiudere la storia con Matteo Mammì di cui aveva parlato così in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo: “Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità. Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI