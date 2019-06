Le melanzane sono sempre protagoniste sulla nostra tavola perché fanno bene, costano poco e si adattano a moltissime ricette. Come queste insalate fredde, tipicamente estive.

D’estate o d’inverno le melanzane fanno sempre bene. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare immaginando piatti come la parmigiana, prese da sole hanno pochissime calorie (meno di 20 ogni 100 grammi di prodotto), contengono moltissime vitamine dalla B6 alla C e alla K, ma anche minerali come magnesio, fosforo e rame e si adattano anche alla cucina di vegani e fruttariani per le quali valgono come una bistecca.

Oggi ve le proponiamo con una serie di insalate fresche e molto estive.

Insalate di melanzane, facili da preparare e buone per la salute

La melanzana è uno degli ortaggi più diffusi sulle nostre tavole e c’è più di un motivo. Oltre ad essere buone, di produzione nostrana e quindi praticamente a chilometro zero in quasi tutte le regioni italiane, fanno anche bene.

Hanno un bassissimo valore calorico, contengono molte fibre che aiutano la digestione e l’intestino (e per questo sono considerate un efficace antitumorale), hanno un’elevata quantità di antiossidanti che combattono i radicali liberi, hanno proprietà antibatteriche e antivirali.

In più le melanzane a tavola aumentano la densità dei minerali nello scheletro combattendo malattie come l’osteoporosi, perché contengono quantità importanti di ferro, calcio e potassio che aiuta ad assimilare il calcio. Infine abbassano i livelli di colesterolo LDL stimolando la crescita di colesterolo buono. Quindi prevengono le malattie cardiache e circolatorie.

Detto tutto questo, i piatti a base di melanzane sono tantissimi perché si adattano ad ogni tipo di cucina e di stagione. Oggi vi proponiamo tre facili insalate con le melanzane e altri ingredienti freschi che potrete utilizzare anche come spuntini o per portarvele direttamente in spiaggia se non volete tornare a casa o in albergo nell’intervallo.

Insalata di melanzane e cipollotti.

4 melanzane lunghe

2 pomodori da insalata

1 mazzo di cipollotti

1 ciuffo di prezzemolo

succo di 1 limone

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale pepe

Lavate le melanzane, bucatele con i rebbi di una forchetta o la punta di un coltello e mettetele in una teglia infornandole per circa un’ora a 180°C. Poi sfornatele, tagliandole a metà e ricavando tutta la polpa prendendola con un cucchiaio.

Cercate di eliminare il liquido della melanzana e tritatela in maniera grossolana mettendola poi in una ciotola. Affettate finalmente i cipollotti (anche i gambi), tagliate i pomodori a dadini dopo averli lavati bene e tritate il prezzemolo. Unite tutto nella ciotola condendo con l’olio, il sale, il pepe e il succo del limone. Prima di servire tenete l’insalata almeno un’ora in frigo.

Insalata di melanzane alle menta.

2 melanzane

3 pomodori

12 olive nere

2 cipollotti

1 cucchiaio di pasta d’acciughe

2 rametti di menta

basilico

prezzemolo

olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio d’aceto bianco

origano

sale

pepe

Lavate e pulite le melanzane. Dopo averle asciugate, tagliatele a fette spesse almeno 2 centimetri nel senso della lunghezza. Mettetele su un piatto, salatele, copritele e lasciatele per una ventina di minuti un modo che perdano l’acqua di vegetazione. Poi asciugate le fette e cuocetele sulla griglia da entrambe le parti per cinque-sei minuti.

Una volta fatte raffreddare le fette di melanzane, tagliatele a listarelle e mettetele nell’insalatiera unendo i pomodori a spicchi e il cipollotto. A parte preparate la salsa con la pasta d’acciughe sciolta nell’aceto e un in cucchiaio d’olio il basilico, il prezzemolo, l’origano e un rametto di menta tutti tritati, oltre a sale e pepe. Amalgamate e condite, cospargendo con le foglie di menta e le olive tritate. Non ha bisogno di essere messa in frigo.

Insalata di melanzane alla siciliana

2 melanzane

3 mozzarelle fiordilatte

10 pomodorini

1 spicchio di aglio

4 foglie di menta

sale

olio di oliva

Lavate le melanzane, tagliatele a fette spesse circa un centimetro e grigliatele fino a che diventano morbide. Poi tagliatele a strisce e mettetele in un’insalatiera. Lavate i pomodorini e tagliateli a spicchi unendoli alle melanzane grigliate.

A parte sgocciolate le mozzarelle tagliandole a dadini e mettetele nell’insalatiera insaporendo tutto con lo spicchio d’aglio schiacciato, un giro olio di oliva, le foglie di menta tritate e il sale. A piacere potete anche unire del tonno o del petto di tacchino grigliato, ma questa preparazione è perfetta anche per condire una pasta fredda.