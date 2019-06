Diletta Leotta, il top esplode e i fan impazziscono – FOTO

Diletta Leotta è uno dei personaggi più amati di Instagram. La conduttrice radiofonica è seguitissima per la sua simpatia e la sua incredibile bellezza, infatti con i suoi capelli biondi, il suo sorriso meraviglioso e le sue curve mozzafiato fa girare la testa a migliaia di uomini. Ed è uno degli ultimi scatti che ha postato a far impazzire totalmente i suoi appassionati seguaci che la seguono sempre con tanto affetto ma soprattutto attenzione.

I suoi followers però non hanno risparmiato i commenti, le hanno fatto infatti tantissimi complimenti per essere così incantevole e bellissima con quel top rosa che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Diletta è davvero tanto seguita su Instagram infatti conta più di 4 milioni di followers, followers che continuano a crescere giorno dopo giorno senza sosta.

Belen Rodriguez e Diletta Leotta la foto che conquista il web

Belen Rodriguez e Diletta Leotta sono forse le due donne più sexy d’Italia e si sono fatte immortalare per la prima volta insieme sui social durante una puntata di “105 Take Away”, programma condotto proprio da Diletta e Daniele Battaglia. L’accoppiata, come si poteva immaginare, non poteva risultare più azzeccata! Una vera e propria apoteosi di ‘curve’ sinuose che è stata particolarmente apprezzata dai loro followers. Infatti, le foto che si sono scattate insieme hanno ricevuto tantissimi “mi piace”, segno che questo duo è molto apprezzato per simpatia, ma soprattutto per l’indiscutibile bellezza. Il debutto di Belen Rodriguez in un programma radiofonico, ha raccolto molti consensi positivi.

