Caffè: questo singolo ingrediente nasconde i tuoi capelli bianchi e migliora la loro salute! Ecco il modo migliore per usarlo.

Le donne che amano mostrare i loro capelli bianchi senza complessi sono poche, la maggior parte di loro usa le tinte per nasconderli. Se vuoi ritrovare il tuo colore naturale e mantenerlo, c’è un trucco naturale molto efficace a base di caffè, scopri come fare.

Le tinte contengono ingredienti chimici tossici che attaccano i capelli. Per nascondere i tuoi capelli bianchi esiste un’alternativa sana e naturale, il caffè.

Le tinte tradizionali possono indebolire i capelli e / o irritare il cuoio capelluto. Ingredienti come Ammoniaca, PPD (allergene), p-Aminofenolo (derivato del catrame di carbone), solfati, ecc. non solo influenzano la salute dei tuoi capelli ma possano penetrare all’interno della fibra. Anche la pelle assorbe le sostanze chimiche contenute nei coloranti e le trasferisce nel flusso sanguigno, come viene dimostrato da molti studi scientifici.

Tra gli studi più rappresentativi, vi è uno studio condotto da un team di ricercatori britannici nel 2013, che ha evidenziato i pericoli delle tinture per capelli: le sostanze chimiche contenute nei coloranti permanenti possono rimanere sulla pelle e sui capelli per mesi e persino anni e interagiscono con il fumo di sigaretta e l’inquinamento, causando la creazione di N-nitrosammine, un ingrediente chimico molto tossico che sarebbe cancerogeno. Inoltre, il numero di allergie che si è sviluppato negli ultimi anni attesta la tossicità di questi prodotti.

Ma i capelli bianchi non sono inevitabili. Per nasconderli, la natura è piena di suggerimenti naturali … Uno di questi si basa sul caffè.

Un trucco naturale a base di caffè per colorare i tuoi capelli bianchi

Questa punta naturale a base di caffè ti aiuterà a nascondere i tuoi capelli bianchi, ma non invertirà il processo di comparsa dei capelli bianchi. A seconda del colore dei tuoi capelli, il caffè darà un colore marrone chiaro che li nasconderà. Unica condizione per applicare questo trucco: avere questi colori di capelli: castano / castano chiaro / testa di moro / capelli grigi. Inoltre, il caffè protegge i capelli dalla cheratina, stimola la loro crescita e previene la caduta. Quindi il caffè è una cura completa per i tuoi capelli!

Ecco come puoi preparare questo trucco naturale per nascondere i capelli bianchi / grigi:

Preparare l’equivalente di 300-400 ml di caffè, preferibilmente corposo o espresso. Optare per caffè organico o biologico, che probabilmente contiene il minor numero di additivi e prodotti chimici. Lavati i capelli con il tuo solito shampoo. Quindi, applica il caffè sui capelli bagnati e massaggia delicatamente con le dita con piccoli movimenti circolari.

Strizza i capelli e avvolgi la testa in un asciugamano. Lascia riposare per 20-30 minuti, quindi risciacquare accuratamente i capelli con acqua pulita.

Questo processo può essere ripetuto tutte le volte che è necessario. Se utilizzerai questo suggerimento due volte a settimana, vedrai una forte diminuzione dei tuoi capelli grigi.

