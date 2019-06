Valentina Vignali, prima notte con il fidanzato Lorenzo dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2019: il post che cancella la crisi.

Cos’è successo tra Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo dopo la semifinae del Grande Fratello 2019 che ha decretato l’eliminazione della cestista? La Vignali, prima di lasciare la casa di Cinecittà ha ricevuto la sorpresa di Lorenzo che, in diretta, le ha dichiarato il suo amore. Conclusa l’esperienza come concorrente del reality, Valentina si è rifugiata subito tra le braccia di Lorenzo o due si sono confrontati sul rapporto tra Valentina e Daniele Da Moro?

Valentina Vignali: notte con il fidanzato Lorenzo su Instagram

Nessuna discussione tra Valentina Vignali e Lorenzo. Dopo aver trascorso più di cinquanta giorni ontani, la cestista e il fidanzato non hanno perso tempo trascorrendo la prima notte fuori dalla casa del Grande Fratello 2019 insieme. A testimoniare tutto è una foto che la Vignali ha pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui è tra le braccia di Lorenzo con aria sognante. Nessuna crisi, dunque, tra Valentina e Lorenzo la cui storia, pur essendo cominciata pochi mesi fa, ha superato la prova più dura.

Del resto, che Lorenzo non fosse minimamente arrabbiato con Valentina era già evidente. In occasione del compleanno della Vignali, infatti, oltre ad aver sparato i fuochi d’artificio, ha dedicato un bellissimo post alla fidanzata.

“Tu non credere,

se qualcuno ti dirà

che non sono più lo stesso ormai,

pioggia e sole abbaiano e mordono

ma lasciano il tempo che trovano

e il vero amore può nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai.

Sempre e per sempre

Dalla stessa parte mi troverai.

Buon compleanno Cip”.

Tutto a gonfie vele, dunque, tra Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo.

