Chi è Robert Downey Jr.? Ripercorri con noi la carriera e scopri i segreti della vita privata del famoso attore di Hollywood, tra personaggi indimenticabili e non solo.

Data di nascita: 4 aprile 1965

Età: 54 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Attore, Produttore cinematografico

Luogo di nascita: New York

Altezza: 174 cm

Peso: 78 kg

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi più celebri di oggi e di ieri CLICCA QUI!

Robert Downey Jr. film

Figlio di un padre regista e di una madre attrice, la carriera di Robert Downey Jr. inizia partecipando ad alcuni film del padre per poi sbarcare nel 1983 a teatro.

Sarà il Saturday Night Live a regalargli il suo esordio sul piccolo schermo e davanti al grande pubblico, purtroppo però con un riscontro carico di critiche: le opinioni negative faranno sì che l’esperienza si chiuda dopo il primo anno.

Dopo una serie di ruoli minori, nel 1987 arrivano i primi impegni da protagonista: Ehi… Ci stai? e soprattutto Al di là di tutti i limiti, film che gli apre la strada per copioni sempre più importanti.

Nel 1992 arriva infatti il film biografico Chaplin in cui Robert Downey Jr. interpreta il famosissimo attore. E’ un ruolo a cui si dedica in modo totale e minuzioso, imparando addirittura a suonare il violino e a giocare a tennis con la mano sinistra, una serie di sacrifici che verranno poi premiati con una nomination all’Oscar come miglior attore protagonista e al Golden Globe come miglior attore in un film drammatico, nonché con la vittoria del premio BAFTA come miglior attore protagonista.

La scalata al successo viene però ostacolata tra il 1993 e il 1996 dai ben noti problemi di droga dell’attore.

Il rilancio arriva nel 2000 quando, uscito dal carcere, Robert Downey Jr. viene scritturato per la serie tv Ally McBeal, nella quale recita al fianco di Calista Flockhart vincendo un Golden Globe e guadagnandosi la nomination a un Emmy. Soltanto un anno dopo però viene licenziato dalla serie a causa di una nuova condanna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Downey Jr furioso contro un giornalista dopo un’intervista imbarazzante

La risalita sarà questa volta lenta e faticosa. Partirà dalla partecipazione a un videoclip per una canzone di Elton John nel 2001 ma bisognerà attendere fino al 2003 per veder nuovamente arrivare proposte per ruoli abbastanza importanti. Sarà prima il turno di The Singing Detective, al fianco di Mel Gibson, e poi in Gothika.

Nel 2005 partecipa al film Kiss Kiss Bang Bang, un vero successo per la critica, e nel 2007 appare in Zodiac.

L’anno della vera rivincita è però il 2008, quando a Robert Downey Jr. viene proposto il ruolo a cui più rimarrà legato: Iron Man. Nello stesso anno recita in Tropic Thunder, insieme a Ben Stiller e Jack Black, film acclamato dalla critica e per il quale l’attore riceve nuovamente una candidatura al Golden Globe e una all’Oscar.

Nel 2009 arriva un altro ruolo simbolo per l’attore, quello del detective Sherlock Holmes, per il quale vince anche un Golden Globe.

Gli anni successivi sono dedicati ai sequal, in ordine Iron Man 2 e poi Sherlock Holmes: Gioco di Ombre. Il ruolo di Iron Man però non finirà qui: già all’uscita del primo film infatti Robert Downey Jr. aveva firmato una collaborazione con Marvel per numerosi altri film. Arriveranno così Avengers nel 2012, poi in Iron Man 3 nel 2013, e ancora dal 2015 al 2018 in Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spiderman: Homecoming e Avengers: Infinity War.

Nel mondo del cinema però Robert Downey Jr. è, assieme alla moglie Susan, anche produttore. I due hanno infatti fondato la casa di produzione “Team Downey” il cui primo film risale al 2014: s’intitola The Judge, e Robert ne è anche il protagonista.

Robert Downey Jr. età e altezza

Nato a New York il 4 aprile del 1965 da Robert Downey Sr. e Elsie Ann Ford, entrambi parte del mondo dello spettacolo, lui come regista e lei come attrice, Robert Downey Jr. cresce con una sorella maggiore, Allyson.

All’età di 5 anni il padre lo introduce alla carriera di attore nonostante il loro rapporto assai complicato. A separarli sono le droghe di cui l’uomo fa abituale uso, introducendo anche il figlio all’età di soli sei anni, al consumo di marijuana. Con il passare del tempo l’uso di stupefacenti diventerà per i due un modo perverso di creare un legame.

All’età di 10 anni inizia studiare danza a Londra, dove la famiglia si è intanto trasferita. Il ritorno in America arriverà però dopo pochi anni, q quando i genitori si separeranno: Robert inizialmente segue il padre a Los Angeles, dove inizia il liceo, ma abbandonerà studi e città per tornare a New York dalla madre e intraprendere la carriera di attore.

Un percorso ostacolato però dai suoi problemi di dipendenza e dagli scontri con al legge. Il primo arresto arriva infatti nel 1996, quando viene trovato in possesso di droghe pesanti. Bisognerà attendere solo tre mesi per il secondo episodio in seguito al quale viene condannato a tre anni di libertà vigilata. Violata questa arriverà il carcere: quattro mesi di reclusione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Robert Downey Jr compie 50 anni: Auguri al ribelle di Hollywood!

Sempre il mancato sottoporsi a controllo costerà a Robert Downey Jr. una condanna a tre anni nel 1999 . Verrà poi rilasciato solo un anno dopo su cauzione.

Sarà però il terzo arresto a infliggere la stoccato più dura alla sua carriera, riabilitata poi, come la sua stessa persona, solo dall’incontro con Sasan, la futura seconda moglie.

Robert Downey Jr. moglie

Risale al 1984 la prima celebre reazione di Robert Downey Jr. che all’epoca si lega alla collega Sarah Jessica Parker. La loro storia si concluderà nel 1991, quando l’attrice decise di interromperla a causa dei problemi di Robert con la droga.

L’anno successivo sarà poi la volta di Deborah Falconer, attrice e cantante americana, che rimarrà nella vita dell’attore per appena un mese e mezzo prima che i due decidano di sposarsi. Le nozze vengono celebrate e un anno dopo nasce il primogenito della coppia, Indio. Tra alti e bassi i due rimarranno insieme fino al 2002, quando sarà ancora una volta la dipendenza di Robert Downey Jr. a sancire la fine della storia. Il divorzio ufficiale avviene nel 2004.

Già nel 2003 Robert aveva però incontrato Susan Levin, una produttrice cinematografica con cui inizia una relazione che la stessa donna si disse convinta non sarebbe sopravvissuta alle riprese del film a cui stavano entrambi lavorando. Robert Downey Jr. però non la pensava allo stesso modo e così nel 2005 i due convolano a nozze. La coppia avrà poi due figli: Exton Elias nato nel 2012 e Avri Roel nata nel 2014.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI