Valentina Vignali lasciata in diretta dal fidanzato Lorenzo per colpa di Daniele Dal Moro? Sorpresa al Grande Fratello 2019.

Valentina Vignali asciata in diretta dal fidanzato Lorenzo? Il rapporto tra la cestista e Daniele Dal Moro è diventato sempre più forte nel corso delle settimane trascorle nella casa del Grande Fratello 2019. Nel giorno del suo compleanno, Valentina ha ricevuto una lettera dalla mamma che le ha scatenato molti dubbi sulla sua storia d’amore. Lorenzo, dunque, infastidito dall’atteggiamento di Valentina con Daniele, ha deciso di mettere un punto alla storia?

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Valentina Vignali: la sorpresa del fidanzato Lorenzo a Grande Fratello 2019

Dopo un filmato che ha riassunto il suo rapporto d’amicizia con Daniele Dal Moro, Valentina Vignali si è recata in confessionale dove, ad attendera, c’era un telefono. La telefonata del fidanzato Lorenzo, però, non è mai arrivata.

“Io alzo le mani. Ho sofferto così tanto per amore che non cambio la mia persona e i miei atteggiamenti, tutti puliti, sinceri e limpidi. Non mi permetterei mai di far soffrire qualcuno, non farei quello che hanno fatto a me. Manca una settimana, tanto…ho la coscienza super pulita”, ha detto in confessionale una delusa Valentina.

Lorenzo, però, non ha lasciato la Vignali che non ha ricevuto la telefonata che desiderava perchè quando è rientrata in casa, in freeze, ha ricevuto la sorpresa del fidanzato che l’ha abbracciata dicendole di amarla. “Ti amo, mi manchi tanto, Bambi”, ha detto Lorenzo stringendo la fidanzata che, a sua volta, ha trascorso tutto il tempo con le braccia al collo. L’avventura di Valentina Vignali nella casa del Grande Fratello 2019 è poi finita: la cestista ha perso la sfida al televoto contro Erica e Martina che è a seconda finaista.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI