Cosa cucinare con i mirtilli: ricette golose e non solo dolci – VIDEO

Le video ricette con i mirtilli sono golose e sorprendenti: non soltanto i classici dolci, ma tanti piatti per un intero menù a tutto gusto e salute!

I mirtilli sono un alimento salutare e piacevole al gusto, da mangiare così come sono oppure come ingrediente versatile per tante ricette di cucina e pasticceria.

Da sempre utilizzati non soltanto per scopi alimentari, sono dotati di tantissime proprietà benefiche che li rendono utili anche in campo medico e cosmetico.

Ricchissimi di antiossidanti, ottimi alleati degli occhi e della vista, perfetti per chi soffre di infiammazioni alle vie urinarie come la cistite, i mirtilli sono da sempre utilizzati in cucina per preparare dolci e marmellate.

Ma le ricette di pasticceria non sono l’unica possibilità di portare i mirtilli in tavola: in questa selezione di video ricette troverete anche degli esempi di mirtillo utilizzato in versione salata.

Se vuoi essere sempre aggiornata su tutte le migliori ricette da preparare con qualsiasi ingrediente CLICCA QUI!

Ricette con i mirtilli: 5 video per piatti facili e veloci

RISOTTO CON GORGONZOLA E MIRTILLI

Un primo piatto originale e raffinato, dal gusto insolito e deciso che riuscirà sicuramente a stupire i vostri commensali: questo risotto con mirtilli e gorgonzola è una ricetta nata dalla creatività dello chef Antonino Cannavacciuolo.

SPEZZATINO DI MANZO AI MIRTILLI

Anche il secondo piatto può essere realizzato con il mirtillo come ingrediente: in questa ricetta, regalano colore, sapore e profumo allo spezzatino di manzo e patate. Un’idea sfiziosa per un pranzo della domenica diverso dal solito.

FOCACCINE AI MIRTILLI

Se siete alla ricerca della ricetta per un dolce vegan e senza glutine, questo video tutorial potrebbe fare al caso vostro: ecco come preparare delle gustose e sofficissime focaccine con ripieno di mirtilli e marmellata, da mangiare a colazione o a merenda anche con i bambini.

CHEESECAKE AI MIRTILLI

Una delicata cheesecake ai mirtilli senza cottura, da preparare con pochi e semplici ingredienti per un risultato super goloso: nessuno potrà resistere alla sua fresca leggerezza! E se ami la cheesecake, qui trovi altre 5 versioni tutte da provare…

COOKIES MIRTILLI E PISTACCHI

Una variante golosa e inaspettata dei classici biscotti americani: mirtilli, pistacchi e cioccolato bianco fondono il loro gusto in un’armonia delicata e allo stesso tempo inconfondibile e decisa. Facilissimi e super veloci da preparare, perfetti a colazione o a merenda.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI