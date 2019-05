Il mirtillo è un frutto ricco di proprietà benefiche, da sempre utilizzato come rimedio naturale contro disturbi di vario genere: scopriamo tutto sui mirtilli.

I mirtilli sono frutti del sottobosco tipici delle aree montane, con una tradizione molto antica in termini di uso alimentare e medicale. Molto diffusi sulle Alpi e gli Appennini, possono trovarsi in tre varianti: mirtillo rosso, mirtillo nero e mirtillo blu.

Tra le tre varianti di mirtillo, sicuramente quella più ricca di proprietà benefiche è la nera: dal sapore deciso e leggermente asprigno, questa piccola bacca è una vera e propria fonte di benessere che cura e previene svariati disturbi e problemi di salute.

Il mirtillo rosso, invece, è leggermente più dolce e viene utilizzato anche per le sue proprietà cosmetiche e in particolare come rimedio naturale per combattere la couperose. In questo articolo, scopriremo tutti i benefici, le controindicazioni e le curiosità sui mirtilli.

CALORIE E VALORI NUTRIZIONALI

I mirtilli contengono circa 55 calorie per 100 grammi e si caratterizzano per un elevato contenuto di acqua (pari a circa l’84%) e un basso indice glicemico.

Molto interessante dal punto di vista nutrizionale è il contenuto di vitamine del mirtillo, in particolare vitamina A, C e K. I mirtilli sono inoltre ricchi di antiossidanti, amminoacidi e betacarotene.

Tutto sui mirtilli: proprietà, controindicazioni, curiosità e come assumerli

PROPRIETA’ E BENEFICI

– I mirtilli sono dei potenti antiossidanti naturali, che contrastano i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento delle cellule.

– Il mirtillo ha proprietà antinfiammatoria, che funziona soprattutto in caso di infiammazioni all’intestino o delle vie urinaria: la sua azione è particolarmente indicata contro problemi di cistite, diarrea, ulcera e gonfiori addominali.

– Diversi studi scientifici hanno dimostrato la capacità del mirtillo come alimento antitumorale, che agisce sul sistema immunitario soprattutto in fase di prevenzione.

– Il consumo di mirtilli è consigliato a chi soffre di problemi al cuore o di circolazione, soprattutto nei mesi più caldi dell’anno.

– I mirtilli favoriscono la diuresi e combattono la ritenzione idrica, soprattutto nella varietà rossa.

– Una delle capacità più note dei mirtilli è quella di proteggere la vista e gli occhi.

CONTROINDICAZIONI

L’azione diuretica del mirtillo può causare problemi a chi è predisposto alla formazione di calcoli renali, inoltre un consumo eccessivo di mirtilli può causare episodi di diarrea.

I mirtilli interferiscono con i farmaci anticoagulanti, antiaggreganti e antidiabetici.

CURIOSITA’ E COME ASSUMERLI

Il mirtillo può essere mangiato così com’è, oppure utilizzato nella preparazione di ricette in cucina e in pasticceria: particolarmente golosa, ad esempio, è la marmellata di mirtilli.

Tra i possibili utilizzi del mirtillo, che consentono di assumerne le sostanze benefiche, c’è la possibilità di preparare un decotto (70 grammi di bacche in un litro d’acqua bollente per 5 minuti, da bere nel corso della giornata) oppure di assumere il succo di mirtillo.

Molto utilizzata anche la tintura madre, che si prepara mettendo a macerare 100 grammi di bacche in 700 grammi di alcool a 60° per circa 10/15 giorni in un recipiente esposto al sole. La tintura può essere utilizzata contro problemi gastrici, come antidiarroico o ipoglicemizzante.

VIDEO RICETTA – MUFFIN AI MIRTILLI

