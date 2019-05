Scopri tre funzionalità per i commenti degli utenti di Facebook: coriandoli e palloncini, cuori e pollici blu e molto altro ancora.

Lo usi quotidianamente e magari sei anche Facebook dipendente e non passa un’ora senza che tu dia un’occhiata al tuo account Facebook, tuttavia, potresti non avere familiarità con le funzioni dei commenti di Facebook. BetterMe ci svela come usarli.

Pensi chei social network siano troppo statici e manchino di originalità? allora non sai che per distinguersi, Facebook ha implementato tre funzionalità per i commenti degli utenti: coriandoli e palloncini, cuori e pollici blu. Scopri le caratteristiche di ciascuno.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Le incredibili funzioni di Facebook che forse non sai

Coriandoli e palloncini

Una volta che vuoi condividere buone notizie con qualcuno dei commenti, scrivi semplicemente “congratulazioni”. Coriandoli e palloncini di colori diversi appariranno sullo schermo. Cosa migliorare il tuo umore e rilasciare più onde positive.

Cuori sullo schermo

Hai mai provato a inviare un messaggio con testo “xoxo” al tuo migliore amico o a un tuo caro? Se non lo hai ancora fatto allora dovresti farlo! Dopo averlo inserito questo testo nei commenti, lo schermo verrà riempito di cuori.

Pollici blu

Come per il precedente, digita “Super”, “Fantastico” o qualsiasi altra parola che significa la stessa cosa per contemplare un numero illimitato di pollici blu che invadono il tuo schermo. Sembra davvero fantastico, vero?

Salva i collegamenti per leggere più tardi:

La freccia visualizzata in alto a destra dello stato fornisce l’accesso ad alcune funzioni interessanti, tra cui quella che consente di salvare le pubblicazioni.

La scheda “Record” appare nel menu nella colonna di sinistra e ti invia a un elenco di tutti gli elementi che hai salvato. Possono essere classificati per tipo (film, libri, link, luoghi …).

Scarica una copia di tutti i suoi dati:

Poiché è possibile gestire in modo semplice o in caso di sospensione o guasto imprevisti dell’account, è consigliabile eseguire backup di tutti i dati di volta in volta.

Facebook può fare proprio questo: vai su “le tue informazioni di Facebook” nelle impostazioni e vai alla sezione “scarica le tue informazioni”, troverai un link in cui è indicato “scarica una copia dei tuoi dati su Facebook”, cliccaci sopra e il gioco è fatto.

Come misura di sicurezza, Facebook ti chiederà di ridigitare la tua password e di inviarti un’email quando il file è pronto.

Una volta che il file è aperto, troverai tutte le informazioni su di te sotto forma di file HTML. Non solo è interessante dare un’occhiata a questo, ma servirà anche come promemoria della quantità impressionante di informazioni che condividiamo.

Proporre statuti:

A forza di postare troppo, Facebook ti dà l’opportunità di dare un po ‘più importanza ad alcune delle tue pubblicazioni facendole andare in cima alla tua pagina in modo che siano più visibili.

Per fare ciò, fai semplicemente clic sulla piccola freccia in alto a destra del tuo stato e seleziona “Evidenzia”.

Una pagina dedicata alle coppie

Se non hai dimenticato di compilare la casella “situazione d’amore” per dichiarare il tuo amore al mondo, Facebook offre una bella sorpresa – disponibile solo su facebook.com/us, la versione americana di Facebook – raggruppamento pubblicazioni e foto con tutte le coppie.

Vedi tutte le persone che hanno rifiutato il tuo invito

Se vuoi vedere tutti gli utenti che hanno rifiutato le tue richieste di amicizia su Facebook, buone notizie! O cattive notizie, a seconda della tua popolarità. C’è un modo molto semplice per farlo. Ci vogliono meno di 60 secondi, ecco come farlo:

Apri Facebook (solo da un browser) quindi fai clic sulla scheda “Richiesta amico” o “Trova amici”. L’icona “vedi tutto” verrà visualizzata in alto e in blu. Successivamente, fai clic su “Mostra inviti inviati”. Quelli che non sono più visualizzati sono stati semplicemente respinti.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI