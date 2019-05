Fare esercizio fisico per molti è fondamentale, ma sappiamo come utilizzare gli attrezzi che abbiamo? Ecco un focus sul tapis roulant e sulle sue funzioni..

Andare in palestra per molti è un toccasana e per alcuni diventa una vera e propria passione: fare esercizio fisico in locali attrezzati infatti, può migliorare moltissimo la nostra forma e può farci scoprire un nuovo modo di allenarci fuori da casa.

Tra i vari attrezzi che le palestre solitamente propongono c’è il tapis roulant, ovvero il “rullo” che si muove in autonomia e sul quale possiamo camminare o correre al fine di bruciare tutte le calorie che vogliamo.

Strumento da utilizzare a inizio o a fine allenamento, il tapis roulant è anche un buon modo per sfogarsi: fondamentale però è saperlo usare, sia nelle sue funzioni base e sia per il tipo di obiettivo che ci prefiggiamo.

La prima cosa da capire è se vogliamo concentrarci maggiormente sulla quantità di calorie da bruciare o sull’intensità delle sessioni che vogliamo svolgere. Nel primo caso dovremo dedicare molto tempo all’attrezzo, nel secondo invece dovremo modulare anche la pendenza del tappeto.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno su tutte le notizie della categoria fitness, CLICCA QUI!

Il tapis roulant e le sue funzioni: scopri quali sono per usare l’attrezzo al meglio

Bisogna poi imparare a capire tutto il funzionamento del pannello di controllo, senza il quale è impossibile far iniziare correttamente il nostro esercizio. In caso di inesperienza è possibile, il più delle volte, impostare un programma pre-impostato o manuale.

Per iniziare inoltre, può essere utile fare degli esercizi “misti”: la corsa può essere intervallata ad alcuni minuti di camminata a passo spedito. Questo metodo farà lavorare il tuo corpo più intensamente e ti farà notare dei risultati prima di quanto credi.

Infine, è fondamentale impugnare bene le maniglie laterali, fare qualche esercizio con le braccia mentre corri e adottare una postura corretta: solo in questo modo non si rischia di affaticare i muscoli del corpo e si assume una maggior percezione del proprio corpo nello spazio.

Da StarBene

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Tapis roulant: i trucchi per correre senza annoiarsi

Fare esercizio fisico fa bene alla memoria

Fitness e forma fisica: cosa fare quando la palestra non dà risultati?