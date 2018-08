Secondo le ultime indiscrezioni il re dei paparazzi si sarebbe scambiato un bacio appassionato con Ludovica Valli, modella ed ex tronista di Uomini e Donne.

Fabrizio Corona e Ludovica Valli, un nuovo amore?

Nelle ultime ore impazzano sul profilo instagram di Fabrizio Corona le sue foto in vacanza con il figlio Carlos e con la sua ex Nina Moric. A quanto pare i due avrebbero deciso di mettere da parte vecchi dissapori e trascorrere una felice vacanza pugliese insieme per amore del loro adorato figlio.

Ma Fabrizio Corona sembra essere stato beccato anche insieme ad un’altra donna in un noto locale alla moda pugliese. Si tratta della bellissima ex tronista Ludovica Valli. I due sono stati beccati in atteggiamenti molto intimi nel locale di Margherita di Savoia, Gazebo Bay, come dimostra la foto scattata da alcuni presenti, secondo i quali tra i due ci sarebbe stato anche un bacio appassionato, come si evince dal profilo Instagram di gossiptvofficial.

Fabrizio Corona non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma a molti il fatto che si trovassereo in vacanza nello stesso luogo e nello stesso periodo non sembra affatto casuale! Inoltre a giudicare dalla foto i due sembrerebbero anche molto affiatati tanto che molti loro fan hanno già iniziato a sognare l’inizio di una storia d’amore.

Ludovica Valli recentemente è molto impegnata sui social a contrastare i continui attacchi degli haters che riceve. Che sia arrivato il momento anche per lei di sotterrare l’ascia di guerra e dedicarsi a qualcosa di molto più piacevole come un nuovo amore? questo è un augurio che in molti le fanno, purtroppo però Ludovica Valli avrebbe già lanciato la smentita del flirt con Corona sul suo profilo Instagram.

Ma un’altra domanda attanaglia i fan di Corona dopo che questa foto è stata resa pubblica: il fascinoso Fabrizio Corona avrebbe davvero dimenticato la tanto amata Silvia Provvedi delle Donatella con la quale ha avuto una relazione negli ultimi due anni?

Di certo da parte di entrambi sembra farsi avanti la volontà di avanzare per la propria strada, recentemente i due non sono stati avvistati più insieme e secondo alcune indiscrezioni anche Silvia Provvedi avrebbe dimenticato Corona con un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Dunque i loro cuori sono liberi ed aperti ad ogni possibilità.