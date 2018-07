Nicolò Brigante e Marta Pasqualato si stanno frequentando? Dopo l’addio a Virginia Stablum, Nicolò Brigante è al centro del gossip e pare che si starebbe riavvicinando a Marta, la corteggiatrice di Uomini e Donne a cui l’ex tronista siciliano ha preferito proprio la Stablum.

Nicolò Brigante e Marta Pasqualato: vacanze insieme in Sicilia?

Nicolò Brigante e Marta Pasqualato si starebbero sentendo. A rivelarlo è proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e donne che ha risposto ad alcune domande dei fans. A chi le ha chiesto se sia ancora single, ha risposto: “più o meno” per poi ammettere i contatti con l’ex tronista siciliano – “l’ho sentito recentemente”. Marta, dopo aver riallacciato i contatti telefonici con Niccolò, volerà presto in Sicilia per la prima tappa delle sue vacanze. Durante la permanenza sull’Isola, la Pasqualato potrebbe rivedere Brigante alimentando le speranze dei fans che, anche dopo la scelta, hanno sempre sperato di rivederli insieme. A svelare la partenza per la Sicilia è stata proprio Marta su Instagram.

“Partirò per la Sicilia, poi andrò ad Ibiza e se ho voglia vado anche a Mykonos, che quest’anno ci vanno un po’ tutti”, ha annunciato ai fans Marta. Cosa accadrà, dunque, tra Nicolò e Marta durante la permanenza dell’ex corteggiatrice in Sicilia? In attesa di scoprirlo, tra i due i rapporti sono sicuramente più sereni rispetto a qualche settimana fa. Virginia Stablum, dopo aver attaccato Nicolò Brigante, come reagirà al riavvicinamento tra l’ex fidanzato e Marta? Al momento, Virginia non sembra affatto interessata a quanto sta accadendo tra Nicolò e Marta.

In attesa di scoprirlo, la Pasqualato, su Instagram, ha spiegato anche perchè non ha funzionato tra lei e Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati: “Io e Nico ci siamo legati tanto perché abbiamo affrontato un percorso simile a Uomini e Donne e abbiamo sofferto entrambi ma piano piano ci siamo resi contro che tra di noi c’è solo una forte amicizia. Ci prendiamo sempre in giro, scherziamo e facciamo gli scemi, gli voglio bene”.

